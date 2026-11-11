Polen verweigert russischen Skispringern Visa trotz FIS-Zulassung

Polen untersagt die Einreise für russische Skispringer zu Weltcup-Wettbewerben in Zakopane und Wisla. Das Außenministerium bestätigt Visaverweigerung.

Die polnische Regierung hat entschieden, russischen Skispringern die Einreise zu den bevorstehenden Weltcup-Wettbewerben auf ihrem Staatsgebiet zu untersagen. Das Außenministerium in Warschau bestätigte am Mittwoch offiziell, dass die betroffenen Athleten keine Visa erhalten werden. Diese Maßnahme gilt unabhängig von der sportlichen Zulassung durch den Weltskiverband.

Visa-Verweigerung trotz internationaler Sportgenehmigung

Der Internationale Skiverband (FIS) hatte ausgewählten russischen Skispringern die Rückkehr in den Weltcup ermöglicht. Diese Startberechtigung basiert auf einer Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees, die einen Wettkampf unter neutraler Flagge erlaubt. Die FIS legt dabei strenge Auflagen fest, darunter ein striktes Verbot politischer Botschaften. Dennoch lässt Polen diese sportliche Freigabe nicht gelten und hält an seiner Einreiserichtlinie fest.

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Laut einer offiziellen Erklärung des polnischen Außenministeriums ist Bürgern Russlands generell nicht gestattet, die polnischen Grenzen zu überqueren. Daraus leitet die Behörde ab, dass keine rechtliche Grundlage besteht, um Visa für die Teilnahme an einer Sportveranstaltung in Polen auszustellen. Die Athleten müssen daher mit einer vollständigen Absage rechnen, obwohl sie sportlich startberechtigt sind.

Kontroverse um Evgeniy Klimov und politische Haltung

Besondere Aufmerksamkeit erregt die Zulassung des 32-jährigen Springers Evgeniy Klimov. Der Athlet hatte sich nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine öffentlich als Befürworter des Krieges positioniert. Zudem bekannte er sich als Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Diese klare politische Ausrichtung löst in Polen und weiteren europäischen Ländern erhebliche Diskussionen aus.

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Die Positionierung von Klimov steht im direkten Widerspruch zu den neutralen Bedingungen, die vom Weltskiverband gefordert werden. Kritiker argumentieren, dass eine solche öffentliche Unterstützung eines aggressiven Militärschlags nicht mit der Idee eines neutralen Starts vereinbar ist. Die polnische Regierung nutzt diesen Fall als Beleg für die Notwendigkeit strenger Grenzkontrollen.

Auswirkungen auf Weltcup-Termine in Zakopane und Wisla

Durch die Visaverweigerung verpassen die russischen Springer die Bewerbe in Wisla und Zakopane vollständig. Die Wettbewerbe in Wisla finden am 5. und 6. Dezember statt. Die folgenden Stationen in Zakopane sind für den 16. und 17. Jänner 2027 terminiert. Eine Teilnahme ist für die betroffenen Athleten damit ausgeschlossen.

Neben Polen zeigen auch andere europäische Länder Tendenzen, russischen Skispringern die Einreise zu verwehren. Berichte deuten darauf hin, dass skandinavische Staaten ähnliche Maßnahmen erwägen oder bereits umgesetzt haben. Dies erschwert die internationale Mobilität der Athleten erheblich, selbst wenn der Weltskiverband sie freigegeben hat.

Zukünftige Herausforderungen für den Weltsportverband

Die aktuelle Situation wirft die Frage auf, wie der Weltskiverband mit widersprüchlichen nationalen Gesetzen und internationalen Sportregeln umgeht. Weitere Weltcup-Starts könnten trotz der offiziellen Freigabe durch die FIS an den unterschiedlichen Einreisebestimmungen der Gastgeberländer scheitern. Dies führt zu Unsicherheit für Teams und Veranstalter.

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Für die betroffenen Springer bedeutet dies einen erheblichen Rückschlag in ihrer Karriere. Sie können ihre Form zwar international beweisen, aber nicht vor Ort in Europa antreten. Die Politik bleibt somit ein entscheidender Faktor, der über die Teilnahme am globalen Sportgeschehen entscheidet. Die Entwicklung wird sich in den kommenden Wochen bei den nächsten Weltcup-Stationen weiter vertiefen.