Sorgen um einen strengen Winter aufgrund des Polarwirbel: Doch ECMWF und NOAA prognostizieren mildes Wetter für Vorarlberg und Österreich. Fakten und Details.

Aktuelle Spekulationen über einen bevorstehenden Extremwinter mit Eis und Schnee scheinen sich nach neuesten Daten nicht zu bestätigen. Meteorologen und Wetterdienste wie Meteo News betonen, dass die bisherigen Prognosen für den Winter 2026 bis 2027 auf einem milden und feuchten Wetterprofil basieren. Trotz früher Warnungen vor einer Abschwächung des Polarwirbel s deuten die Modelle auf Temperaturen hin, die über dem langjährigen Durchschnitt liegen werden. Diese Einschätzung gilt sowohl für die Region Vorarlberg als auch für den Rest Österreichs.

Frühe Schwächung des stratosphärischen Polarwirbels

Der stratosphärische Polarwirbel ist ein großräumiges Windsystem in großer Höhe über der Arktis, das kalte Luft während der kalten Jahreszeit in der Polarregion einschließt. Ende Oktober wurde eine außergewöhnlich frühe Abschwächung dieses Systems beobachtet, was initial zu Diskussionen über potenzielle Kälteeinbrüche führte. Wetterkarten zeigen, dass sich der Wirbel derzeit deutlich verschoben hat und nun über Skandinavien liegt. Solange der Wirbel stabil bleibt, bleibt die extrem kalte Luft weitgehend in der Arktis eingeschlossen. Schwächt er sich jedoch ab oder verändert seine Position, können sich unter bestimmten Voraussetzungen Auswirkungen auf die Wetterverhältnisse in Europa ergeben. Entscheidend ist dabei, ob diese Veränderungen in der Stratosphäre auf die tiefer liegenden Luftschichten übertragen werden, in denen das tägliche Wetter entsteht. Dieser Prozess kann mehrere Wochen dauern und führt nicht bei jeder Abschwächung zwingend zu einem Kälteeinbruch in Europa.

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Wettermodelle ECMWF und NOAA prognostizieren Mildwetter

Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) und die US-Wetterbehörde NOAA haben Anfang November ihre neuen Saisonprognosen veröffentlicht. Beide Modelle zeigen ähnliche Tendenzen und zeichnen ein anderes Bild als die anfänglichen Alarmmeldungen. Für die Monate Dezember 2026 bis Februar 2027 rechnen die Modelle mit Temperaturen, die im Durchschnitt ein bis zwei Grad über dem langjährigen Mittel liegen könnten. Über dem Atlantik und Nordwesteuropa sollen sich häufig Tiefdruckgebiete bilden, was für Mitteleuropa wechselhaftes Wetter mit West- und Südwestwinden bedeutet. Statt längerer Phasen mit trockenem Frostwetter sind damit häufiger milde und feuchte Luftmassen zu erwarten. Auch beim Niederschlag zeigen die Berechnungen einen deutlichen Trend: Über die Wintermonate hinweg könnte mehr Regen und Schnee fallen als im langjährigen Durchschnitt.

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Standpunkte von Meteo News und Meteorologe Klaus Marquardt

Meteo News relativiert die Angst vor einem extremen Winter eindeutig. Meteorologe Klaus Marquardt erklärt, dass ein so genannter Eis- oder Jahrhundertwinter aus der Sicht der aktuellen Modelle eher unwahrscheinlich ist. Die ungewöhnliche Entwicklung über der Arktis sei zwar meteorologisch interessant, liefere aber noch keinen Beleg für einen außergewöhnlich kalten Winter. Nach den aktuellen Berechnungen dürfte sich der Polarwirbel im Dezember wieder verstärken, was die Stabilität des Systems und damit eine Trennung von der kalten Polarluft erhöht. Die Experten von Meteo News weisen darauf hin, dass einzelne Wetterereignisse nicht zwangsläufig den langfristigen Trend bestätigen. Selbst ein insgesamt milder Winter kann mehrere Frostperioden und kräftige Schneefälle bringen, da sich die Berechnungen auf Durchschnittswerte über drei Monate und größere geografische Gebiete beziehen. Sie können deshalb nicht vorhersagen, wie das Wetter an einzelnen Tagen oder in bestimmten Tälern ausfallen wird.

Konkrete Auswirkungen auf Vorarlberg und die Skigebiete

Für die Region Vorarlberg bedeuten die prognostizierten Wetterlagen vor allem einen wechselhaften Winter. Bei häufigen West- und Südwestströmungen gelangt immer wieder feuchte Luft nach Mitteleuropa. Ob der Niederschlag als Regen oder Schnee fällt, hängt ausschließlich von der jeweiligen Wetterlage und den Temperaturen ab. In höheren Lagen könnten die prognostizierten Niederschläge von Bedeutung sein. Laut den Berechnungen könnte es in den Bergen mehr schneien als im vergangenen Winter. Für tiefer gelegene Regionen lässt sich daraus jedoch keine verlässliche Aussage über die Schneemengen ableiten. Auch längere milde Phasen wären mit dem prognostizierten Wintertrend vereinbar. Ob sich die aktuellen Prognosen bewahrheiten, wird sich erst im Verlauf der kommenden Monate zeigen. Nach demzeitigem Stand sprechen die Langfristmodelle jedenfalls eher für einen milden, wechselhaften und niederschlagsreichen Winter als für einen außergewöhnlichen Eiswinter.