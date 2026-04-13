Poker König Peter Zanoni verstorben: Ein Leben im Kampf gegen das Glücksspielmonopol

Der österreichische Unternehmer Peter Zanoni, bekannt als Poker König, ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Sein Leben war geprägt vom Kampf gegen das Glücksspielmonopol und das Steuersystem, der ihn zu einer kontroversen Figur in der österreichischen Geschäftswelt machte. Zanoni betrieb das Concord Card Casino und geriet mit Millionen an Steuerschulden in die Pleite.

Nicht erst als Poker endgültig unter das Glücksspiel gesetz fiel, war das Poker -Imperium von Peter Zanoni am Ende. Sein Unternehmen, insbesondere das Concord Card Casino , kämpfte von Anfang an gegen die rechtlichen Rahmenbedingungen und die finanzielle Belastung, die mit dem Betrieb von Poker -Spielstätten einhergingen. Zanoni, der als Poker König bekannt war, scheute keine Auseinandersetzung, um seine Interessen zu verteidigen und die seiner Ansicht nach ungerechte Behandlung seiner Geschäfte anzuprangern. Sein Engagement reichte von juristischen Auseinandersetzungen bis hin zu öffentlichem Protest, um auf die spezifischen Probleme und Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen, denen sich Poker -Unternehmer ausgesetzt sahen. Die Entwicklung des Glücksspiel marktes, die Einführung neuer Gesetze und die damit verbundenen finanziellen Verpflichtungen setzten sein Unternehmen zunehmend unter Druck, was schließlich zur Insolvenz führte. Die Steuerschulden in Millionenhöhe, die durch die veränderte Rechtslage und die damit einhergehenden Abgaben entstanden waren, erwiesen sich als unüberwindbare Hürde. Zanoni’s Kampf war ein Kampf gegen das Glücksspiel monopol und das Steuersystem, was ihn zu einer kontroversen Figur in der österreichischen Geschäftswelt machte.

Der als Poker König bekannte Unternehmer Peter Zanoni, der im Alter von 71 Jahren verstorben ist, hinterlässt ein Erbe, das von seinem unermüdlichen Kampf für die Legalisierung und Regulierung von Poker geprägt ist. Zanoni begann Ende der 1990er-Jahre, Pokerspiele anzubieten, als Poker noch als Geschicklichkeitsspiel und nicht als Glücksspiel galt. Diese frühe Phase war bereits von rechtlichen Auseinandersetzungen gekennzeichnet, da er von Anfang an mit Klagen konfrontiert war, die seine Geschäftstätigkeit in Frage stellten. Die Einführung der Glücksspielabgabe im Jahr 2011 war ein weiterer Wendepunkt, der seine Position zusätzlich schwächte. Zanoni weigerte sich, die Abgabe zu zahlen, und bekämpfte sie vor Gericht, was seinen Kampf gegen das Steuersystem verdeutlichte. Die Auslauf seiner alten Lizenz im Jahr 2019 und die anschließende Pleite seines Concord Card Casinos im Jahr 2020 mit Steuerschulden von 600 Millionen Euro markierten das Ende seines Poker-Imperiums. Seine Kritik am Glücksspielgesetz und die Art und Weise der Besteuerung, insbesondere die Besteuerung der Einsätze anstatt der Gewinne, zeigten seinen Widerstand gegen die bestehenden Rahmenbedingungen. Zanoni monierte, dass er für jeden Brutto-Euro fünf Euro Abgabe zahlen musste, ohne die Vorarlberger Kriegsopferabgabe und die Vergnügungssteuer einzuberechnen, was er als „Hetzjagd“ empfand.

Zanonis Leben war geprägt von Leidenschaft, Risikobereitschaft und dem unerschütterlichen Glauben an seine Sache. In den letzten Jahren zog er sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück, nachdem er zuvor auf dem Society-Parkett eine prominente Figur war. Er war ein gern gesehener Gast auf gesellschaftlichen Veranstaltungen und pflegte Freundschaften, unter anderem mit dem verstorbenen Baumeister Richard Lugner, dessen Begräbnis er im Sommer 2024 besuchte. Sein Tod markiert das Ende einer Ära für die Poker-Industrie in Österreich und hinterlässt ein komplexes Vermächtnis. Zanoni war nicht nur ein Unternehmer, sondern auch eine streitbare Persönlichkeit, die sich gegen das Establishment stellte und versuchte, die Regeln des Spiels zu verändern. Seine Auseinandersetzung mit dem Glücksspielmonopol und dem Steuersystem zeigt sein Engagement und seinen Mut. Sein Einfluss auf die Entwicklung des Pokerspiels in Österreich und seine unermüdliche Entschlossenheit werden in Erinnerung bleiben. Die Details seines Todes und die Umstände, die zu seinem Ende führten, werden in den Medien wahrscheinlich weiter diskutiert und analysiert werden, um ein vollständigeres Bild von Zanonis Leben und seinem Vermächtnis zu zeichnen.





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Peter Zanoni Poker Glücksspiel Concord Card Casino Steuerschulden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ASK Ybbs dominiert Mostviertelderby gegen UFC St. Peter/AuDer ASK Ybbs feiert einen klaren 5:1-Sieg gegen den UFC St. Peter/Au im Mostviertelderby. Manuel Leitgeb glänzt mit einem Dreierpack, während die Gäste ihre zweite 1:5-Niederlage in Folge hinnehmen müssen.

Read more »

Wahlen in Ungarn: Péter Magyar vor Überraschungserfolg gegen Orbán?Péter Magyar von der Partei Tisza scheint bei den Wahlen in Ungarn überraschend gut abzuschneiden und könnte den langjährigen Ministerpräsidenten Viktor Orbán herausfordern. Hohe Wahlbeteiligung und spannende Ergebnisse prägen den Wahltag.

Read more »

Ungarn: Diese Probleme muss Péter Magyar nun lösenUngarn ist tief gespalten. Dazu kommen Korruption, Probleme bei der Rechtsstaatlichkeit oder die Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte.

Read more »

Historischer Wahlausgang in Ungarn: Péter Magyar überholt Orbáns FideszDie Wahlen in Ungarn markieren einen Wendepunkt. Péter Magyars Partei Tisza setzt sich gegen die Regierungspartei Fidesz durch. Die Stimmung unter den Anhängern ist euphorisch, während Orbán versucht, die Niederlage mit Verschwörungstheorien zu erklären. Der Ausgang der Wahl hat weitreichende internationale Implikationen.

Read more »

Péter Magyar feiert Wahlsieg in Ungarn, Orbán gratuliertNach der Parlamentswahl in Ungarn gratulierte Ministerpräsident Viktor Orbán seinem konservativen Herausforderer Péter Magyar zum Sieg. Magyar strebt danach, Ungarn zu einem verlässlichen EU-Partner zu machen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und andere EU-Politiker begrüßten das Wahlergebnis, das eine hohe Wahlbeteiligung verzeichnete.

Read more »

Parlamentswahl in Ungarn: Péter Magyar beendet mit Erdrutschsieg die Ära OrbánDie oppositionelle Tisza von Péter Magyar erreicht bei der Parlamentswahl in Ungarn eine Zweidrittel-Mehrheit. Premier Orbán gratuliert Magyar zum Wahlsieg.

Read more »