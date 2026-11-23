Die Pokémon Company International kündigt die Erweiterung Flinke Fäuste für Februar 2027 an. Im Mittelpunkt stehen die ersten Mega-Entwicklungs-Pokémon Z.

Die Pokémon Company International hat offiziell die nächste große Erweiterung für das globale Sammelkartenspiel bekannt gegeben. Die neue Karte-Gruppe mit dem Titel "Mega-Entwicklung - Flinke Fäuste" wird am 6. Februar 2027 weltweit in den Handel kommen. Der Fokus der neuen Veröffentlichung liegt deutlich auf den bisher noch nicht im physischen Kartenspiel vertretenen Mega-Entwicklungs-Pokémon der Z-Reihe. Diese Erweiterung markiert einen wichtigen Meilenstein für die Sammelkartengemeinschaft, da sie zum ersten Mal diese speziellen Pokémon-Varianten auf physischen Karten ermöglicht.

Die ersten Mega-Entwicklungs-Pokémon Z im Kartenspiel

Die zentrale Neuigkeit der Ankündigung ist die Einführung von Mega-Lucario Z. Neben diesem beliebten Starter-Pokémon aus der Region Kalos kommen auch Mega-Knakrack Z, Mega-Absol Z und Mega-Lumiflora in die Erweiterung. Diese Pokémon-Formen haben ihre Premiere im physischen Sammelkartenspiel, waren jedoch bereits zuvor im digitalen Bereich verfügbar. Zuvor wurden sie als Teil des Download-Inhalts "Mega Dimension" für das Videospiel "Pokémon-Legenden: Z-A" eingeführt. Die Übertragung dieser digitalen Exklusivität in das physische Kartenspiel wird für große Begeisterung unter den Sammlern sorgen.

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Umfangreiche Kartenauswahl und Seltene Sammlerstücke

Neben den vier Haupt-Mega-Pokémon der Z-Reihe umfasst die Erweiterung insgesamt fünf weitere Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex. Zudem kommen vier reguläre Pokémon-ex sowie elf Pokémon der Seltenheitsstufe "selten, Illustration" in die Set-Kollektion. Für Sammler mit großem Interesse an hohen Seltenheitsgraden enthält das Set siebzehn ultraseltene Karten, die Trainer-, Spezial-Energie- und Pokémon-Karten kombinieren. Darüber hinaus wurden sechs Karten mit besonders aufwendigen Illustrationen ausgewählt, die als Unterstützer- oder Pokémon-Karten fungieren und die visuelle Vielfalt des Sets unterstreichen.

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Verkaufstart, Prerelease-Turniere und digitale Verfügbarkeit

Die physischen Produkte der Erweiterung "Flinke Fäuste" sind in verschiedenen Verpackungsformen erhältlich. Sammler und Spieler können Boosterpacks, Top-Trainer-Boxen sowie verschiedene spezialisierte Kollektionen bei teilnehmenden Händlern vorbestellen. Für diejenigen, die nicht bis zum offiziellen Verkaufsdatum warten möchten, bietet die Pokémon Company International eine digitale Vorab-Erlebnis an. Die Erweiterung ist bereits ab dem 4. Februar 2027 in der App "Pokémon-Sammelkartenspiel-Live" verfügbar. Die App unterstützt die Plattformen iOS, Android, macOS und Windows, wobei neue Nutzer bei der Anmeldung Ingame-Boni erhalten.

Erste Turniere und das Play!-Pokémon-Programm

Der offizielle Wettbewerbsumfeld für die neue Erweiterung startet bereits vor dem allgemeinen Retail-Release. Die ersten Prerelease-Turniere finden am 23. Jänner 2027 statt. Diese Events werden im Rahmen des Play!-Pokémon-Programms von teilnehmenden, unabhängigen Händlern organisiert. Dies ermöglicht es der Community, die neuen Strategien und Kartenkombinationen der Mega-Entwicklungs-Pokémon Z im kompetitiven Umfeld zu testen. Die Termine für Prerelease-Turniere sind somit ein wichtiger Anhaltspunkt für ambitionierte Spieler, um sich auf das kommende Meta vorzubereiten und sich mit der lokalen Spielergemeinschaft auszutauschen.