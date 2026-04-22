Pogo fordert massive Kraftanstrengung gegen Gewalt – und klare Konsequenzen

Musiker Pogo spricht sich klar gegen Gewalt in der Gesellschaft und insbesondere in der Musikbranche aus. Er betont die Verantwortung der Männer und fordert mehr Unterstützung für Betroffene.

Pogo , ein bekannter Name in der deutschen Musikszene, hat sich in einem aktuellen Interview deutlich zu dem Thema Gewalt , insbesondere im Zusammenhang mit Vorwürfen innerhalb der Branche, geäußert.

Er betont, dass das Problem weit über einzelne Täter oder die Musikindustrie selbst hinausgeht. Gewalt, in all ihren Formen – physisch, verbal und digital – sei ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das sich in verschiedenen Lebensbereichen manifestiert. Die Häufigkeit, mit der solche Vorfälle auftreten, bezeichnet er als erschreckend und unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden Auseinandersetzung mit diesem Thema. Pogo sieht eine besondere Verantwortung bei Männern, die er auffordert, aktiv gegen Gewalt untereinander vorzugehen.

Er plädiert für eine massive Anstrengung aller, insbesondere der männlichen Bevölkerung, um andere Männer zur Rechenschaft zu ziehen und gewalttätiges Verhalten zu unterbinden. Diese Forderung unterstreicht die Überzeugung, dass ein Wandel in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und im Verhalten von Männern entscheidend ist, um Gewalt langfristig zu reduzieren. Er spricht auch offen die Frage an, wie Künstler mit solchen Vorwürfen umgehen sollten. Für ihn ist die Position klar: Solange die Vorwürfe nicht vollständig geklärt sind, lehnt er Konzerte ab.

Diese Haltung demonstriert ein hohes Maß an Sensibilität und Verantwortungsbewusstsein innerhalb der Szene und setzt ein Zeichen für eine konsequente Verfolgung von Gewaltvorfällen. Es ist ein klares Statement, das zeigt, dass das Thema nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden darf, sondern eine offene und ehrliche Auseinandersetzung erfordert. Neben der öffentlichen Diskussion und der individuellen Verantwortung weist Pogo auf ein strukturelles Problem hin: die mangelnde Unterstützung für Betroffene von Gewalt.

Er kritisiert, dass wichtige Anlaufstellen, die Betroffenen Hilfe und Schutz bieten, zunehmend unter Druck geraten oder sogar ganz verschwinden. Dies führt zu einer gefährlichen Situation, in der Betroffene, insbesondere Opfer digitaler Gewalt, kaum noch Möglichkeiten haben, sich an vertrauenswürdige Stellen zu wenden und Unterstützung zu erhalten. Pogo warnt eindringlich davor, dass es in Zukunft möglicherweise gar keine Anlaufstellen mehr für Betroffene geben wird.

Er fordert daher eine klare Verantwortungsübernahme durch Gesellschaft und Politik, um sicherzustellen, dass Betroffene die notwendige Hilfe und Unterstützung erhalten. Seine Überzeugung ist, dass die Gesellschaft sich diese Unterstützung leisten muss, um ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen und Betroffenen eine Perspektive zu bieten. Die Finanzierung und der Erhalt von Hilfsangeboten sind für ihn daher von entscheidender Bedeutung.

Er betont, dass es nicht nur um die Verurteilung von Gewalt geht, sondern auch um die aktive Unterstützung derjenigen, die davon betroffen sind





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