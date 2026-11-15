Poco X8s mit Snapdragon 7 Gen 4 und 100-Watt-Laden

Poco präsentiert das X8s mit Snapdragon 7 Gen 4, 6.330 mAh Akku und 50-MP-Teleobjektiv. Early-Bird-Preis ab 429,90 Euro für das kompakte AMOLED-Smartphone.

Das chinesische Unternehmen Poco hat mit dem Poco X8s ein neues Flaggschiff in die mittlere Preisklasse eingeführt, das durch eine kompakte Bauweise und eine beeindruckende technische Ausstattung auffällt. Das Smartphone überzeugt mit einem Gewicht von nur 187 Gramm und einer Dicke von 8,06 Millimetern, was es zu einem der handlichsten Geräte auf dem Markt macht. Trotz der schlanken Dimensionen verbirgt sich in dem Gehäuse ein leistungsstarkes System, das von Qualcomms aktueller Snapdragon 7 Gen 4 Plattform angetrieben wird und somit auch anspruchsvolle Aufgaben ohne Leistungsverlust bewältigen soll.

Design und hochauflösendes AMOLED Display

Das Display des Poco X8s überzeugt mit einer Größe von 6,35 Zoll und einer 1,5K-Auflösung, die für eine extrem scharfe Darstellung von Texten und Bildern sorgt. Die Rückseite des Geräts besteht aus hochwertigem Glas, während der Rahmen aus stabilem Aluminium gefertigt ist, was dem Smartphone eine premiumartige Haptik verleiht. Nutzer haben die Wahl zwischen den Farbvarianten Schwarz, Blau und Weiß, um das Gerät ihrer persönlichen Präferenz entsprechend anzupassen.

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Die Bildqualität wird durch eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3.500 Nits gewährleistet, was selbst unter direkter Sonneneinstrahlung eine perfekte Lesbarkeit garantiert. Eine adaptive Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hertz passt sich dynamisch an den Inhalt auf dem Bildschirm an. Dies sorgt nicht nur für eine butterweiche Darstellung bei schnellen Bewegungen oder im Gaming, sondern reduziert gleichzeitig den Stromverbrauch des Akkus deutlich, da das Display bei statischen Inhalten weniger Energie benötigt.

Für die Entsperrung setzt Poco auf einen integrierten Ultraschall-Fingerabdrucksensor, der deutlich sicherer und schneller arbeitet als herkömmliche optische Scanner. Besonders hervorheben möchte der Hersteller die Zuverlässigkeit des Sensors auch unter erschwerten Bedingungen. Laut Poco funktioniert die Entsperrung auch dann zuverlässig, wenn die Finger feucht sind, was im Alltag eine große Erleichterung beim schnellen Zugriff auf das Gerät darstellt.

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Triple-Kamera mit neuem Teleobjektiv und KI-Funktionen

Die Fotografie steht im Zentrum der Ausstattung des Poco X8s, da Poco erstmals in seiner X-Pro-Serie ein eigenes Teleobjektiv vorstellt. Das Kamerasystem besteht aus drei Sensoren: einer 50-Megapixel-Hauptkamera mit dem Light Fusion 800 Sensor, einer weiteren 50-Megapixel-Telekamera mit 2,5-facher optischer Vergrößerung und einer 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Die Hauptkamera verfügt über eine optische Bildstabilisierung, die Verwacklungen bei Aufnahmen in niedrigen Lichtverhältnissen effektiv reduziert.

Durch die Ergänzung des Teleobjektivs können Nutzer nun auch Porträts mit ansprechendem Hintergrundunschärfe-Effekt und Details aus der Ferne mit hoher Qualität festhalten. Die Kombination aus Haupt- und Telekamera bietet eine große Flexibilität für verschiedene Szenarien, vom Weitwinkel-Motiv bis hin zum zoomten Detail.

Zusätzlich unterstützt die Live-Moment-Funktion die Aufnahme von Videos in einer Auflösung von bis zu 1080p, was eine hohe Qualität für Social-Media-Inhalte und alltägliche Aufzeichnungen bietet. Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, besondere Momente in hoher Qualität und mit flüssigen Bewegungen festzuhalten, ohne dabei auf die Stabilität und Schärfe der Kamerasensoren verzichten zu müssen.

Leistung, Kühlung und Energieversorgung

Im Inneren des Poco X8s arbeitet der Snapdragon 7 Gen 4 Prozessor, der für eine effiziente und potente Leistung sorgt. Um sicherzustellen, dass das Gerät auch bei intensiver Nutzung wie Gaming oder Videobearbeitung nicht überhitzt, kommt ein 3D-IceLoop-Kühlsystem zum Einsatz. Dieses reguliert die Temperatur aktiv und verhindert damit ein Drosseln der Prozessorgeschwindigkeit, was eine konstant hohe Performance über längere Zeiträume hinweg garantiert.

Die Energieversorgung wird durch einen großen Akku mit einer typischen Kapazität von 6.330 mAh gewährleistet. Diese Kapazität ist selbst für die mittlere Preisklasse bemerkenswert groß und sorgt für eine lange Laufzeit über den gesamten Tag. Für die Wiederaufladung unterstützt das Smartphone Laden mit bis zu 100 Watt, was das Gerät innerhalb kürzester Zeit wieder voll einsatzfähig macht und lästige Wartezeiten minimiert.

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Ein weiteresHighlight ist die Reverse-Charging-Funktion, die es Nutzern ermöglicht, das Poco X8s als Powerbank zu nutzen. Kompatible Geräte können sowohl kabellos als auch per Kabel mit Strom versorgt werden. Die kabellose Ladung erfolgt mit bis zu 22,5 Watt, was die schnelle Versorgung von Kopfhörern, Smartwatches oder anderen Smartphones ermöglicht und die Mobilität der Nutzer weiter erhöht.

Preise und Verfügbarkeitsdetails

Das Poco X8s wird in zwei verschiedenen Speichervarianten angeboten, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden. Die Basisversion mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher kostet regulär 529,90 Euro. Für Early-Bird-Käufer, die das Gerät zum Launch erwerben, sinkt der Preis auf 429,90 Euro, was das Smartphone zu einem sehr attraktiven Angebot in der Kategorie macht.

Die Premium-Version mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher ist regulär für 629,90 Euro erhältlich. Auch hier gibt es einen reduzierten Aktionspreis von 519,90 Euro für frühe Käufer. Diese Preiskalkulation positioniert das Poco X8s klar im oberen Segment der Mittelklasse, bietet jedoch Funktionen, die sonst oft in deutlich teureren Flaggschiff-Modellen zu finden sind.

Mit dem Poco X8s setzt Poco ein klares Zeichen, dass Kompaktheit und High-End-Ausstattung keine Gegensätze sein müssen. Die Kombination aus Snapdragon 7 Gen 4, einer innovativen Kamera mit Teleobjektiv und einem großen Akku macht das Gerät zu einem starken Kandidaten für alle, die ein vielseitiges und leistungsstarkes Smartphone in handlicher Form suchen.