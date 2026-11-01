Playa de las Américas landet in Umfrage auf dem letzten Platz der Kanaren

Playa de las Américas auf Teneriffa schneidet in einer Umfrage des Verbrauchermagazins Which? am schlechtesten ab. Puerto de Mogán belegt den ersten Platz.

Playa de las Américas auf Teneriffa belegt in einer Umfrage des britischen Verbrauchermagazins Which? den letzten Platz unter den bewerteten Ferienorten auf den Kanarischen Inseln. Andere Orte der Inselgruppe werden von den Befragten deutlich besser bewertet.

Die Kanarischen Inseln gehören zu den beliebten Urlaubszielen für Menschen, die Sonne und Strand suchen. Nicht jeder Ferienort kommt bei Reisenden jedoch gleich gut an, wie das Ergebnis der Umfrage zeigt.

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Playa de las Américas ist vor allem für seine zahlreichen Hotels, Restaurants, Bars und Unterhaltungsmöglichkeiten bekannt. In der Umfrage bemängelten Reisende insbesondere die Atmosphäre und das Preis-Leistungs-Verhältnis des Ortes.

Hintergrund zur Entwicklung von Playa de las Américas

Seit Ende der 1960er-Jahre wurde Playa de las Américas gezielt als Ferienzentrum entwickelt. Das große Angebot zieht viele Urlauber an, sorgt aber auch für Kritik an der Art des Tourismus.

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Wegen der großen Hotelanlagen und des lebhaften Nachtlebens wird der Ort häufig mit Benidorm an der spanischen Costa Blanca verglichen. Auch dieser spanische Ferienort ist für seine Hochhäuser und den ausgeprägten Massentourismus bekannt.

Die touristische Entwicklung ist auf Teneriffa seit längerem ein Diskussionsthema. Immer wieder demonstrieren Einwohner gegen die Auswirkungen des starken Tourismus auf ihre Insel.

Warum das Ranking nicht alles über den Ort sagt

Trotz des letzten Platzes im Ranking ist Playa de las Américas nicht grundsätzlich ein schlechtes Urlaubsziel. Entscheidend ist vor allem, was Reisende von ihrem Aufenthalt erwarten.

Wer zahlreiche Restaurants, Bars, Hotels und Unterhaltungsmöglichkeiten sucht, findet dort ein entsprechend großes Angebot. Das Verbrauchermagazin Which? weist darauf hin, dass der Ort von Anfang an als lebhafter Ferienort geplant wurde.

Über den Trubel zu klagen sei daher vergleichbar damit, dem Las Vegas seine auffällige Unterhaltungskultur vorzuwerfen. Zudem gibt es auf der Insel ruhigere Bereiche, etwa den Strand Playa del Camisón für Besucher, die dem Trubel ausweichen möchten.

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Puerto de Mogán und weitere Top-Ziele der Kanaren

Deutlich besser als Playa de las Américas schnitt Puerto de Mogán auf Gran Canaria ab. Der Küstenort belegte in der Umfrage den ersten Platz und ist für seinen kleinen Hafen, die bunten Häuser und die mit Blumen geschmückten Gassen bekannt.

Den zweiten Platz erreichte Puerto de la Cruz im Norden Teneriffas. Die Stadt verbindet eine historische Altstadt mit einem breiten Freizeitangebot, zu dem die schwarzen Vulkanstrände und die Meerwasserschwimmbäder des Lago Martiánez gehören.

Auf dem dritten Platz landete Playa Blanca im Süden Lanzarotes. Der Ferienort ist für seine hellen Sandstrände, geschützten Badebuchten und den Yachthafen Marina Rubicón bekannt und bietet vor allem Badeurlaubern und Familien verschiedene Möglichkeiten.

Die Platzierungen stammen aus der Umfrage des britischen Verbrauchermagazins Which?. Das Ranking zeigt, wie unterschiedlich Urlauber die Ferienorte auf den Kanaren bewerten, und dass Orte mit einer anderen Atmosphäre im Vergleich besser abschneiden.