Plastikabgabe zur Finanzierung der Lebensmittelsteuersenkung gescheitert

Die geplante Plastikabgabe zur Gegenfinanzierung der Steuersenkung auf Grundnahrungsmittel wird nicht umgesetzt. Die Regierung sucht nach alternativen Finanzierungsquellen.

Die geplante Plastikabgabe zur Finanzierung der Steuersenkung auf Grundnahrungsmittel ist vom Tisch. Ursprünglich sollte die Maßnahme, die mit Kosten von 400 Millionen Euro veranschlagt war, durch eine Abgabe auf nicht recycelbares Plastik und eine Paketabgabe für Lieferungen aus Drittstaaten finanziert werden.

Diese Pläne sind nun jedoch gescheitert. Die Entscheidung, auf die Plastikabgabe zu verzichten, wurde von Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) bekannt gegeben, die betonte, dass diese nicht zur Gegenfinanzierung herangezogen werde. Die Frage, woher die benötigten 400 Millionen Euro stattdessen generiert werden sollen, ist derzeit Gegenstand intensiver Verhandlungen zwischen den Koalitionspartnern ÖVP, SPÖ und NEOS im Rahmen der Doppelbudgetverhandlungen für 2027/28. Die ursprüngliche Idee einer Plastikabgabe stieß bereits im Vorfeld auf breite Kritik.

Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) wies darauf hin, dass die geplante Abgabe zu kurz greife, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Laut VOEB fallen in Österreich jährlich rund 300.000 Tonnen Kunststoffverpackungsabfälle an, von denen etwa 200.000 Tonnen nicht recycelt werden können. VOEB-Vizepräsident Andreas Opelt argumentierte, dass eine Plastikabgabe nur dann sinnvoll sei, wenn sie Unternehmen dazu anreize, das Recycling zu verbessern und diejenigen belohne, die bereits auf recycelte Rohstoffe setzen.

Eine reine Abgabe ohne begleitende Maßnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft sei wenig zielführend. Auch die Getränkeindustrie hatte bereits vor möglichen Preiserhöhungen gewarnt, da die Abgabe Mineralwasser und andere Getränke im Handel verteuern würde. Die Sorge bestand, dass dies die Konsumenten zusätzlich belasten und die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen beeinträchtigen könnte. Die aktuellen Budgetverhandlungen sind von der Notwendigkeit geprägt, erhebliche Einsparungen zu erzielen.

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte zunächst von zusätzlichen Einsparungen in Höhe von zwei Milliarden Euro gesprochen, die Prognose wurde jedoch inzwischen auf 2,5 Milliarden Euro angehoben. Die Steuersenkung auf Grundnahrungsmittel, die als Entlastung für die Bevölkerung geplant war, stellt eine zusätzliche finanzielle Herausforderung dar. Die Entscheidung, auf die Plastikabgabe zu verzichten, zeigt, dass die Koalitionspartner Schwierigkeiten haben, einen Konsens über die Gegenfinanzierung zu finden.

Es bleibt abzuwarten, welche Alternativen in den kommenden Verhandlungen ausgehandelt werden und welche Auswirkungen dies auf das Doppelbudget und die geplanten Maßnahmen haben wird. Die Verhandlungen dürften weiterhin komplex und von Kompromissen geprägt sein, da die Interessen der verschiedenen Parteien und Interessengruppen berücksichtigt werden müssen. Die Suche nach einer tragfähigen Lösung, die sowohl die finanzielle Stabilität des Staates sichert als auch soziale Gerechtigkeit gewährleistet, stellt eine große Herausforderung dar. Die Entwicklung der Budgetverhandlungen wird daher mit großem Interesse verfolgt werden





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