Planänderungen im Weltcup-Kalender: Absagen bei den Damen-Speedrennen in Österreich

Der ÖSV muss Damentermine in St. Anton und Zauchensee absagen, während die Männerrennen 2027 bereits bestätigt wurden. Ein detaillierter Blick auf den Kalender.

Die Welt des alpinen Skisports ist geprägt von einer komplexen Logistik und einer ständigen Abstimmung zwischen nationalen Verbänden und dem internationalen Dachverband FIS . Aktuell gibt es bedeutende Neuigkeiten bezüglich der Planung der kommenden Saisons in Österreich.

Für das Jahr 2027 ist bereits festgelegt, dass auf der Strecke, die auch die Weltmeisterschaften 2025 beherbergen wird, am 27. und 28. Februar zwei hochkarätige Rennen der Männer stattfinden sollen. Konkret ist die Durchführung einer Abfahrt sowie eines Super-G geplant, was die Bedeutung dieses Geländes für den internationalen Rennsport unterstreicht.

Diese Termine versprechen bereits jetzt eine enorme Anziehungskraft für Athleten und Fans aus aller Welt, da die Anforderungen an die Fahrer auf dieser anspruchsvollen Strecke besonders hoch sind und höchste Präzision sowie Mut erfordern. Im Gegensatz zu den positiven Nachrichten für die Männer gibt es jedoch enttäuschende Entwicklungen im Bereich der Frauen-Speedrennen. Ursprünglich war geplant, dass Österreich auch in dieser Kategorie eine wichtige Rolle im Kalender einnimmt.

Die Orte St. Anton und Altenmarkt-Zauchensee wechseln sich traditionell bei der Ausrichtung dieser Events ab, doch für den anstehenden Zeitraum konnte keine tragfähige Lösung gefunden werden. Der ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer erläuterte in einer offiziellen Verbandsaussendung, dass es für die Termine am 9. und 10. Januar in St. Anton leider unmöglich war, die Rennen um eine Woche zu verschieben. Diese Verschiebung wäre jedoch zwingend notwendig gewesen, um die spezifischen Anforderungen an die Pistenpräparierung sowie die verfügbaren Unterkunftskapazitäten zu erfüllen.

Da auch intensive Gespräche mit den Verantwortlichen in Zauchensee zu keinem Ergebnis führten, musste die FIS darüber informiert werden, dass die Damentermine nicht wie gewünscht durchgeführt werden können. Dies ist ein herber Rückschlag für die regionale Tourismuswirtschaft und die weiblichen Athletinnen, die sich auf diese prestigeträchtigen Rennen gefreut hatten. Trotz dieser Absagen bleibt der österreichische Boden ein zentraler Pfeiler im Weltcup-Kalender. Die Saison beginnt traditionell mit dem großen Auftakt in Sölden am 24. und 25.

Oktober, einem Event, das jedes Jahr Tausende von Zuschauern anzieht und den Startschuss für die winterliche Wettkampfstimmung gibt. Darüber hinaus stehen weitere hochkarätige Stopps auf dem Programm: Gurgl empfängt die Elite am 21. und 22. November, während Gosau am 28. und 29. Dezember die Bühne für spektakuläre Rennen bietet.

Im Januar geht die Serie mit Flachau am 4. und 5. Januar weiter, gefolgt von den legendären Rennen in Kitzbühel vom 22. bis 24. Januar. Besonders die Hahnenkamm-Rennen gelten als die härtesten und prestigeträchtigsten im gesamten Kalender.

Den Abschluss der österreichischen Serie bildet Schladming am 26. und 27. Januar, wo insbesondere das Nachtrennen eine einzigartige Atmosphäre schafft, die weltweit ihresgleichen sucht. Die Organisation solcher Großveranstaltungen erfordert ein präzises Zusammenspiel von Wetterberichten, Sicherheitsvorgaben und infrastrukturellen Kapazitäten. Wenn Termine verschoben oder abgesagt werden müssen, liegt dies oft an Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Organisatoren liegen, wie etwa mangelnde Schneesicherheit oder eine Überbelegung der Hotels in den kleinen Alpendörfern.

Der ÖSV bemüht sich ständig darum, die bestmöglichen Bedingungen für die Athleten zu schaffen, während die FIS die globale Balance des Kalenders wahren muss. Es bleibt zu hoffen, dass in Zukunft wieder mehr Möglichkeiten für die Damen im Speed-Bereich geschaffen werden können, um die Gleichberechtigung im Sport auch auf organisatorischer Ebene zu stärken.

Änderungen im Kalender sind bis zum Saisonstart grundsätzlich immer noch möglich, sodass die Fans hoffnungsvoll auf etwaige kurzfristige Anpassungen blicken können, die eventuell doch noch eine Lösung für die betroffenen Regionen bringen





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