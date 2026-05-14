Plagiatsvorwürfe beim Eurovision Song Contest: Victoria Swarovskis Pausenshow unter Beschuss

Die humorvolle Interval-Act-Performance von Victoria Swarovski und Michael Ostrowski sorgt für heftige Diskussionen, da sie starke Ähnlichkeiten zum Schweizer Hit Made in Switzerland aufweist.

Der Eurovision Song Contest in Wien ist bekannt für seine spektakulären Inszenierungen, glitzernde Kostüme und eine Atmosphäre, in der Musik keine Grenzen kennt. Inmitten dieses bunten Spektakels sollte eigentlich eine ganz besondere Darbietung für die nötige Leichtigkeit sorgen.

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski traten mit einer humorvollen Pausenshow auf, die darauf abzielte, das Publikum zu unterhalten und die Stimmung anzuheben. Die Interval-Acts sind ein fester Bestandteil des ESC und dienen oft dazu, die Spannung zwischen den wettbewerbsrelevanten Auftritten zu lockern. Doch was als charmante Unterhaltung geplant war, entwickelte sich schnell zu einem Sturm der Entrüstung, der weit über die Grenzen Österreichs hinausreichte.

Im Zentrum der Kritik steht der Song 'Opposites', mit dem das österreichische Duo versuchte, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Doch kaum waren die ersten Töne erklungen, meldeten sich zahlreiche Zuschauer zu Wort, die eine frappierende Ähnlichkeit zu einer bereits bekannten Vorlage bemerkten. Es geht konkret um den Schweizer Beitrag 'Made in Switzerland', der im Vorjahr für Aufsehen gesorgt hatte. Die Ähnlichkeiten sind nicht nur oberflächlich, sondern ziehen sich durch die gesamte Inszenierung.

Von den großen Projektionen im Hintergrund über die exzentrischen Kostüme bis hin zu den schnellen, fast hektischen Dialogen scheint alles einer bestimmten Formel zu folgen, die man bereits aus der Schweizer Version kennt. Besonders auffällig war für viele Beobachter die dramaturgische Steigerung des Songs, der sich langsam aufbaut, bis er in einem völlig eskalierten Finale gipfelt. Die Reaktion in den sozialen Netzwerken war prompt und gnadenlos.

Auf Plattformen wie YouTube und anderen Medien hagelte es Kritik, wobei viele Nutzer den Vorwurf des Plagiats in den Raum stellten. Ein User schrieb beispielsweise, dass die österreichische Produktion schlichtweg eine Kopie der Schweizer Version sei. Andere Nutzer gingen noch weiter und bezeichneten die gesamte Darbietung als geklaut, wobei sie betonten, dass die Schweizer Version in jeder Hinsicht überlegen gewesen sei.

Es ist bemerkenswert, wie schnell sich eine solche Dynamik im digitalen Zeitalter entwickelt, wo Fans weltweit in Echtzeit die Performances vergleichen und bewerten können. Die Kritik richtete sich nicht nur gegen die musikalische Komposition, sondern auch gegen die darstellerische Leistung. Kritiker bemängelten, dass selbst die Art und Weise, wie Victoria Swarovski bestimmte Passagen singt und betont, stark an die Performance von Sandra Studer aus dem Vorjahr erinnere.

Natürlich muss man einräumen, dass humorvolle Beiträge mit einer ordentlichen Portion Selbstironie längst zum Markenzeichen des Eurovision Song Contest geworden sind. Zudem teilen Österreich und die Schweiz eine ähnliche kulturelle Identität, wenn es um alpine Klischees geht. Bilder von majestätischen Bergen, traditioneller Heimatverbundenheit und typischen Landesmerkmalen sind in beiden Ländern allgegenwärtig. In der Show wurden österreichische Symbole wie Schnitzel, Mozartkugeln und die Alpen mit australischen Kontrasten wie Kängurus, Surfern und dem Outback kombiniert.

Diese Gegenüberstellung sollte zwar die globale Vielfalt betonen, wirkte jedoch auf viele Zuschauer wie eine bloße Wiederholung bereits bekannter Konzepte. Dass zwei Nachbarländer ähnliche visuelle Motive verwenden, ist zwar nachvollziehbar, doch die Kombination aus Musik, Timing und Inszenierung ließ bei vielen den Verdacht aufkommen, dass hier zu wenig Originalität investiert wurde. Letztendlich bleibt die Performance von Victoria Swarovski und Michael Ostrowski ein Beispiel für das Risiko, das man eingeht, wenn man sich zu stark an bewährten Formeln orientiert.

Obwohl die Show bunt, verrückt und in gewisser Weise charmant war, konnte sie den Vergleich mit dem Schweizer Überraschungshit 'Made in Switzerland' für viele nicht gewinnen. Der ESC lebt von der Innovation und dem Mut zum Neuen, und wenn ein Act zu sehr nach einer Kopie wirkt, schlägt die anfängliche Sympathie schnell in Ablehnung um. Trotz der Kritik bleibt festzuhalten, dass die Show handwerklich professionell umgesetzt war, doch die künstlerische Eigenständigkeit blieb auf der Strecke.

Die Diskussion zeigt einmal mehr, wie anspruchsvoll das Publikum des ESC ist und wie genau jede Nuance einer Performance analysiert wird





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