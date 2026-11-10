Placebo Absage Wien: Brian Molko erkrankt vor Konzerttermin

Placebo streichen Wien-Konzert am 10. November. Sänger Brian Molko hat akute Kehlkopfentzündung. Fans erhalten Infos zu Ersatzterminen und Erstattungen.

Die britische Rockband Placebo muss ihren am Dienstag, 10. November, geplanten Auftritt in der Wiener Stadthalle kurzfristig absagen. Der Hauptgrund für die Stornierung liegt in der schweren Erkrankung des 53-jährigen Frontmanns Brian Molko. Die medizinische Diagnose lautet auf eine akute Kehlkopfentzündung, die eine sofortige und strikte Stimmschonung erforderlich macht.

Gesundheitliche Gründe für die Absage

Die Erkrankung traf die Musiker und ihre Fans unerwartet. Brian Molko litt bereits über einen längeren Zeitraum hinweg an Symptomen, die einer Grippe ähnelten. Diese Anzeichen verschlimmerten sich jedoch zusehends, bis die medizinische Notwendigkeit einer kompletten Stimmruhe unvermeidbar wurde. Ärztlicherseits wurde dem Sänger dringend geraten, jegliche sprachliche oder gesangliche Aktivität zu unterlassen, um Folgeschäden zu vermeiden.

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Statt der erwarteten Bühne und der Scheinwerfer muss sich Molko nun vollständig auf Erholung und Bettruhe konzentrieren. Die akute Entzündung des Kehlkopfes stellt für jeden Sänger eine kritische Situation dar, da eine schnelle Genesung essenziell ist, um die Stimmbänder nicht weiter zu schädigen. Dies erklärt die unumgängliche Entscheidung, das Konzert abzusagen, um die langfristige Gesundheit des Sängers zu gewährleisten.

Auswirkungen auf andere Tourneetermine

Nicht nur das Event in der österreichischen Hauptstadt ist betroffen. Auch das geplante Konzert der Band in München fällt den gesundheitlichen Problemen zum Opfer. Die Absage in Deutschland erfolgt aufgrund derselben medizinischen Diagnosen, die für den Wiener Termin galten. Diese Doppelabsage unterstreicht die Schwere der Erkrankung und die Notwendigkeit einer vollständigen Pause von allen Auftritten.

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Die Band zeigt sich verständnisvoll für die Enttäuschung ihrer Fangemeinde, die sich auf die Live-Auftritte in Wien und München gefreut hatte. Die Absage betrifft mehrere Städte und verhindert somit einen weiteren Teil der geplanten Tournee. Fans in anderen Regionen, die ebenfalls auf Auftritte gehofft hatten, müssen mit weiteren Entwicklungen rechnen, sobald der Gesundheitszustand des Sängers sich stabilisiert hat.

Kommunikation der Band und Reaktionen

Brian Molko und sein Bandkollege Stefan Olsdal haben persönlich Stellung auf der Plattform Instagram bezogen. Sie bedauern die kurzfristige Absage ausdrücklich und zeigen großes Verständnis für die Frustration und Enttäuschung der Fans, die ihre Karten bereits erworben hatten. Die direkte Ansprache über die Social-Media-Kanäle dient dazu, die Informationen schnell und transparent an die Öffentlichkeit weiterzugeben.

In ihren Beiträgen betonen die Musiker ihre Wertschätzung für die Geduld der Fans. Sie versichern, dass die Gesundheit des Sängers die oberste Priorität hat. Die Entscheidung zur Absage wurde nicht leichtfertig getroffen, sondern war die einzige Option, um die notwendige Genesungszeit einzuhalten. Die persönliche Nachricht soll den Kunden das Gefühl geben, dass ihre Enttäuschung wahrgenommen und ernst genommen wird.

Praktische Tipps für Karteninhaber

Für alle Besucher, die bereits eine Karte für das Konzert in Wien erworben haben, gilt eine klare Anweisung. Die bereits gekauften Eintrittskarten sollten unbedingt aufbewahrt und nicht vorschnell eingereicht oder vernichtet werden. Sie dienen als Nachweis für die Berechtigung auf einen etwaigen Ersatztermin oder eine Rückerstattung.

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Sobald die Band über die weiteren Schritte informiert ist und ein neuer Termin für Wien feststeht, wird dies offiziell kommuniziert. Die Placebo-Veranstaltungsleitung verspricht, zeitnah über das weitere Vorgehen zu informieren. Dazu gehören Details zu möglichen Ersatzterminen sowie spezifische Anweisungen zur möglichen Rückerstattung der Kartenkosten. Geduld wird von den betroffenen Kunden erbeten, bis alle medizinischen und organisatorischen Klärungen abgeschlossen sind.