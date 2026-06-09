PKW st�rmt in Bschung: Feuerwehr rettet Passagieren, Fahrzeug wird geborgen

Ein PKW ist Dienstagabend auf der B309 Steyrer Strae im Gemeindegebiet von Kronstorf (Bezirk Linz-Land) von der Strae abgekommen und in der Bschung gelandet. Die Einsatzkrfte zweier Feuerwehren wurden zu einer Personenrettung alarmiert. Ein PKW ist dort offensichtlich in Fahrtrichtung Enns unterwegs gewesen und aus noch unbekannten Grnden rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Feuerwehr musste die Person, welche den PKW gelenkt hatte aus dem Fahrzeug befreien. In weiterer Folge wurde das Fahrzeug vom verstndigten Abschleppdienst geborgen und abtransportiert. Die B309 Steyrer Strae war zwischen Kronstorf und der Abfahrt Ernsthofen f�r etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Ein PKW ist Dienstagabend auf der B309 Steyrer Strae im Gemeindegebiet von Kronstorf ( Bezirk Linz-Land ) von der Strae abgekommen und in der Bschung gelandet. Die Einsatzkrfte zweier Feuerwehr en wurden Dienstagabend zu einer Personenrettung nach einem Verkehrsunfall auf die B309 Steyrer Strae bei Kronstorf alarmiert.

Ein PKW ist dort offensichtlich in Fahrtrichtung Enns unterwegs gewesen und aus noch unbekannten Grnden rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der PKW touchierte Leitpflcke und kam dann in der Bschung an einem Wildzaun zum Stillstand. Die Feuerwehr musste die Person, welche den PKW gelenkt hatte aus dem Fahrzeug befreien. Die Rettung erfolgte �ber den Kofferraum des Fahrzeuges.

In weiterer Folge wurde das Fahrzeug vom verstndigten Abschleppdienst geborgen und abtransportiert. Die B309 Steyrer Strae war zwischen Kronstorf und der Abfahrt Ernsthofen f�r etwa eine halbe Stunde gesperrt. Zeitweise wurde der Verkehr abwechselnd am Unfallort vorbeigeleitet





laumatat / 🏆 7. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PKW B309 Steyrer Strae Kronstorf Bezirk Linz-Land Verkehrsunfall Personenrettung Feuerwehr PKW St�Rmt In Bschung Abtransport Sperrung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Training nach der inneren Uhr: Warum der Chronotyp die Gesundheit stärker beeinflusst als die TageszeitNeue Studien belegen, dass das Training im Einklang mit dem individuellen Chronotyp zu größeren Verbesserungen bei Blutdruck, Stoffwechsel und Schlaf führt, während die Tageszeit sekundär ist.

Read more »

36-Jährige verliert Kontrolle über Pkw und prallt gegen Firmengebäude in FeldbachEine 36-Jährige verlor Sonntagabend die Kontrolle über ihren Pkw und prallte gegen die Glasfassade eines Firmengebäudes in Feldbach. Durch die Kollision wurden das Fahrzeug und die Gebäudefassade erheblich beschädigt.

Read more »

Karriere im Umbruch: So stark hat die KI die Bankenjobs verändertKünstliche Intelligenz verändert den Finanzsektor grundlegend: Einstiegsjobs werden knapper, doch die Branche braucht weiter Führungskräfte.

Read more »