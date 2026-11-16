Pkw rutscht in Fraxern ab: 25 Feuerwehrleute sichern Fahrzeug

Ein Pkw drohte in Fraxern abzurutschen. Feuerwehr Fraxern und Rankweil sicherten das Auto mit Spanngurten und bargen es. Kein Verletzter gemeldet.

Am Montag, dem 16. November, gegen 13.15 Uhr, eskalierte eine Verkehrssituation in der Gemeinde Fraxern. Ein Personenkraftwagen geriet in der Schmalzgasse von der Fahrbahn ab und hängte in einer instabilen Position. Die Gefahr eines unkontrollierten Abrutschens führte zu einem umfangreichen Einsatz der lokalen Rettungskräfte.

Einsatzstärke der Feuerwehr Fraxern

Die alarmierten Einheiten umfassten Kräfte der Feuerwehr Fraxern und der Feuerwehr Rankweil. Insgesamt rückten 25 Feuerwehrleute zum Einsatzort aus. Die Abteilung aus Rankweil stellte dabei zehn der eingesetzten Kräfte. Ihre Aufgabe bestand primär darin, das Fahrzeug zu stabilisieren und die umliegende Sicherheit zu gewährleisten.

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Ursachenanalyse der Lage in Schmalzgasse

Laut ersten Informationen versuchte der Fahrer, das Fahrzeug an einer sehr schmalen Stelle zu wenden oder vorbeizufahren. Da keine physische Begrenzung am Fahrbahnrand existierte, verlor der Wagen die Traktion. Die Straßenführung in diesem Bereich ist zudem schräg, was die Positionierung des Pkw zusätzlich erschwerte.

Sicherungsmaßnahmen durch die Feuerwehr

Um ein weiteres Abrutschen zu verhindern, sicherten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Fraxern das Auto zunächst mit einem Spanngurt. Die Feuerwehr Rankweil unterstützte diese Maßnahme direkt vor Ort. Beide Abteilungen koordinierten ihre Arbeiten, um jede Bewegung des Fahrzeugs zu minimieren.

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Bergung und Ergebnis der Maßnahme

Im Anschluss erfolgte die eigentliche Bergung des Pkw mithilfe des Rüstfahrzeugs der Feuerwehr Rankweil. Die Arbeiten konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Die Polizei bestätigte gegenüber VOL.AT, dass bei dem Vorfall niemand verletzt wurde. Der Gesundheitszustand des Fahrers ist somit nicht beeinträchtigt.

Weitere Verfahrensschritte nach dem Unfall

Nach der erfolgreichen Bergung muss nun geklärt werden, ob der Pkw weiterhin fahrtüchtig ist. Zudem sind eventuelle größere Schäden am Fahrzeug zu überprüfen. Die technischen Details zur Funktionsfähigkeit des Wagens stehen noch aus.