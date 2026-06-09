PKW gegen Bäume geprallt in Bad Wimsbach-Neydharting

In Bad Wimsbach-Neydharting ist ein PKW gegen mehrere Bäume geprallt. Der Unfall ereignete sich am späten Montagabend in einem Waldstück. Die Einsatzkräfte dreier Feuerwehren, Rettung und Polizei wurden zur Personenrettung alarmiert.

In Bad Wimsbach-Neydharting im Bezirk Wels-Land ist ein PKW gegen mehrere Bäume geprallt. Der Unfall ereignete sich am späten Montagabend in einem Waldstück. Die Einsatzkräfte dreier Feuerwehren, Rettung und Polizei wurden zur Personenrettung alarmiert.

Der PKW war aus unbekannten Gründen von der Straße Giering abgekommen und hatte mehrere Bäume getroffen. Zum Glück blieb die unfallbeteiligte Person unverletzt. Die Kräfte der Feuerwehr führten die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle durch. Die polizeiliche Unfallaufnahme wurde durchgeführt und die Person blieb nach der Unfallaufnahme unverletzt.

Die Einsatzkräfte wurden kurz vor Mitternacht aufgrund einer eCall-Auslösung gerufen. Die Einsatzkräfte wurden kurz vor Mitternacht aufgrund einer eCall-Auslösung gerufen. Der Unfall passierte am späten Montagabend in Bad Wimsbach-Neydharting. Die Einsatzkräfte dreier Feuerwehren, Rettung und Polizei wurden zur Personenrettung alarmiert.

Ein PKW ist aus unbekannten Gründen in einem Waldstück von der Straße Giering abgekommen und gegen mehrere Bäume gekracht. Beim Eintreffen am Einsatzort stellte sich heraus, dass zum Glück niemand eingeklemmt oder eingeschlossen war. Die unfallbeteiligte Person blieb ersten Angaben zufolge unverletzt. Nach der polizeilichen Unfallaufnahme führten die Kräfte der Feuerwehr die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle durch.

Die Einsatzkräfte wurden kurz vor Mitternacht aufgrund einer eCall-Auslösung gerufen. Der Unfall passierte am späten Montagabend in Bad Wimsbach-Neydharting. Die Einsatzkräfte dreier Feuerwehren, Rettung und Polizei wurden zur Personenrettung alarmiert. Ein PKW ist aus unbekannten Gründen in einem Waldstück von der Straße Giering abgekommen und gegen mehrere Bäume gekracht.

Beim Eintreffen am Einsatzort stellte sich heraus, dass zum Glück niemand eingeklemmt oder eingeschlossen war. Die unfallbeteiligte Person blieb ersten Angaben zufolge unverletzt. Nach der polizeilichen Unfallaufnahme führten die Kräfte der Feuerwehr die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle durch





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