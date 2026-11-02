Pkw-Defekt sorgt für kilometerlangen Stau auf der A14 bei Hohenems

Ein technischer Defekt an einem Pkw sorgte auf der A14 bei Hohenems für einen kilometerlangen Stau, vor Ort wurde jedoch kein Brand festgestellt.

Ein technischer Defekt an einem Pkw hat am Montagnachmittag, dem 2. November, auf der Rheintalautobahn (A14) bei Hohenems für einen kilometerlangen Stau gesorgt. Feuerwehr, Polizei und Asfinag wurden alarmiert, weil zunächst ein Fahrzeugbrand gemeldet worden war.

Auf der A14 zwischen Altach und Hohenems war der Verkehr am Montagnachmittag stark beeinträchtigt. Der Fahrzeugdefekt führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die sich über mehrere Kilometer erstreckten.

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Defekt am Pkw auf der A14 bei Autobahnkilometer 24,5

Der Fahrzeugdefekt ereignete sich im Bereich des Autobahnkilometers 24,5 auf Höhe Rosenberger zwischen Altach und Hohenems. Dort bildete sich nach dem Vorfall ein Rückstau, der sich über mehrere Kilometer erstreckte.

Die Einsatzmeldung ging um 14:09 Uhr ein. Der Vorfall betraf damit den Verkehr am frühen Nachmittag eines Werktags und sorgte für spürbare Verzögerungen für Pendler und Reisende auf der Rheintalautobahn.

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Feuerwehr Götzis und Polizei prüfen Brandmeldung

Am Einsatzort wurde kein Brand festgestellt, obwohl zunächst von einem Fahrzeugbrand die Rede war. Die Feuerwehr Götzis traf auf eine Situation ohne sichtbare Flammen an, wie die Berichterstattung von VOL.AT vor Ort bestätigt.

Nach der ersten Meldung wurden die Feuerwehr Götzis, die Polizei sowie die Asfinag-Überwachungszentrale Hohenems alarmiert. Als Reporter von VOL.AT am Einsatzort eintrafen, war kein Brand festzustellen. Ob das Fahrzeug zuvor tatsächlich gebrannt hatte oder es lediglich zu einer Rauchentwicklung gekommen war, ist derzeit nicht bestätigt.

Stau auf der A14 und offene Fragen zum Einsatz

Der Vorfall hatte spürbare Auswirkungen auf den Verkehr auf der A14, und es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Wie lange die Verkehrsbehinderungen andauerten, ist bislang nicht bekannt.

Auch nähere Informationen zum technischen Defekt sowie zu möglichen Verletzten liegen derzeit nicht vor. Welche konkreten Maßnahmen die Asfinag-Überwachungszentrale Hohenems, die Feuerwehr Götzis und die Polizei ergriffen haben, geht aus den vorliegenden Angaben ebenfalls nicht hervor.