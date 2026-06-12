Pkw-Brand auf der A25: Vollständige Zerstörung des Fahrzeugs, vier Insassen unverletzt

Ein Fahrzeug brannte auf der A25 bei Weißkirchen an der Traun vollständig aus. Drei Feuerwehren waren im Einsatz, die Insassen blieben unverletzt. Die Autobahn war zeitweise gesperrt und es kam zu einem Rückstau.

Ein Pkw ist am späten Donnerstagabend auf der A25 Welser Autobahn bei Weißkirchen an der Traun (Bezirk Wels-Land) in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Drei Feuerwehren wurden zu dem Einsatz alarmiert.

Der Wagen stand zwischen dem Knoten Haid und der Autobahnabfahrt Weißkirchen an der Traun beziehungsweise Marchtrenk-Ost in Fahrtrichtung Passau auf dem Pannenstreifen. Gegen 23 Uhr war der dichte Rauch bereits aus größerer Entfernung sichtbar. Die Feuerwehren Nettingsdorf, Pucking-Hasenufer und Weißkirchen an der Traun rückten zum Brandort aus. Den Einsatzkräften gelang es, die Flammen rasch einzudämmen.

Dennoch wurde das Fahrzeug durch den Brand vollständig zerstört. Die vier Insassen konnten das Auto rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Auch das Rote Kreuz wurde alarmiert. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnte jedoch Entwarnung gegeben werden.

Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Für die Löscharbeiten musste die A25 in Fahrtrichtung Passau vor der Abfahrt Weißkirchen an der Traun beziehungsweise Marchtrenk-Ost für rund 30 Minuten gesperrt werden. In dieser Zeit bildete sich ein etwa einen Kilometer langer Rückstau. Anschließend war die Unfallstelle über die Überholspur passierbar.

Während der Sperre wurde der Verkehr großräumig über die A1 Westautobahn und die A8 Innkreisautobahn umgeleitet





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