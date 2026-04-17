Pitbull-Besitzer zu Haftstrafe verurteilt: Tragischer Tod eines Seniors nach Hundeattacke

Ein schockierender Vorfall in Nordwestengland führt zu einer langen Haftstrafe für einen Hundebesitzer. Sein XL-Bully tötete einen 84-jährigen Mann nach einer brutalen Attacke. Der Vorfall wirft erneut Fragen zur Haltung gefährlicher Hunderassen auf.

In Nordwestengland wurde ein 31-jähriger Mann zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt, nachdem sein XL-Bully einen 84-jährigen Mann tödlich attackiert hatte.

Der Vorfall, der sich im Februar 2025 ereignete, wirft ein Schlaglicht auf die Gefahren, die von bestimmten Hunderassen ausgehen können, insbesondere wenn deren Haltung nicht ordnungsgemäß gehandhabt wird.

Laut Berichten der britischen Nachrichtenagentur PA, die sich auf Gerichtsunterlagen bezieht, wurde das ältere Opfer auf seinem Heimweg von einem Pub in der Einfahrt eines Hauses von dem Hund angefallen.

Die Attacke, die sich als extrem brutal und langwierig herausstellte, dauerte 45 Minuten. Während dieser gesamten Zeit war das Opfer bei Bewusstsein und litt unter unerträglichen Schmerzen, was die Tragik des Ereignisses noch unterstreicht.

Die Verletzungen, die als katastrophal und insbesondere im Gesichtsbereich verheerend beschrieben wurden, führten dazu, dass der Mann einen Monat nach dem Angriff seinen Verletzungen erlag.

Die zuständigen Behörden reagierten schnell auf die Bedrohung, die von dem 46 Kilogramm schweren Hund, der den Namen Toretto trug, ausging. Bewaffnete Polizisten waren gezwungen, das Tier mit zehn Schüssen zu erschießen, um weitere Gefahren abzuwenden.

Spätere Untersuchungen des Hundes deckten erschreckende Details auf: Es stellte sich heraus, dass Toretto begonnen hatte, das Opfer noch bei lebendigem Leibe zu fressen, was die brutale Natur des Angriffs nochmals verdeutlicht.

Der 31-jährige Angeklagte wurde vor Gericht für schuldig befunden, als Halter eines außer Kontrolle geratenen und gefährlichen Hundes verantwortlich zu sein. Die Richter sprachen von einem „Katalog von Versäumnissen“, der zu dieser tragischen Eskalation geführt habe.

Offenbar war die Sicherung des Hundes mangelhaft; er befand sich lediglich auf einer Terrasse, gesichert durch ein Tor mit einem Riegel, was offensichtlich nicht ausreichte, um den aggressiven XL-Bully zurückzuhalten.

Der Hundebesitzer legte ein Schuldbekenntnis ab, dass er einen XL-Bully ohne die erforderliche Ausnahmegenehmigung gehalten hatte.

Seit Februar 2024 ist die Haltung dieser Hunderasse in Großbritannien generell verboten, es sei denn, die Tiere waren bereits vor Inkrafttreten des Verbots ordnungsgemäß registriert worden.

Dieses Urteil sendet ein klares Signal bezüglich der Verantwortung von Hundebesitzern, insbesondere in Bezug auf Rassen, die als potenziell gefährlich eingestuft werden und deren Haltung strengen Regulierungen unterliegt.

Die Gesetzgebung zielt darauf ab, solche schrecklichen Vorfälle in Zukunft zu verhindern und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, indem sichergestellt wird, dass nur verantwortungsbewusste und gut informierte Personen solche Hunde halten dürfen und dass diese Tiere angemessen gesichert und erzogen werden.

Die Verurteilung des Hundebesitzers zu einer so hohen Haftstrafe unterstreicht die Ernsthaftigkeit der Situation und die Konsequenzen, die sich aus fahrlässigem Umgang mit gefährlichen Hunden ergeben können. Es ist eine traurige Erinnerung daran, dass die Haltung von Tieren, insbesondere von Hunden mit einer einschlägigen Vorgeschichte oder einer als gefährlich geltenden Rasse, eine immense Verantwortung mit sich bringt.

Die Tatsache, dass das Opfer während der gesamten Attacke bei Bewusstsein war und unvorstellbare Qualen erleiden musste, macht die Tat umso entsetzlicher.

Die Ermittlungen und die anschließende Gerichtsverhandlung haben offengelegt, dass es nicht nur um das Tier selbst ging, sondern auch um die Versäumnisse des Besitzers in Bezug auf Sicherheit, Kontrolle und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen.

Der Fall des XL-Bully Toretto hat nicht nur ein Menschenleben gefordert, sondern auch eine intensive öffentliche Debatte über Hundesicherheit, Rassenbeschränkungen und die Rolle von Besitzern bei der Prävention von Aggressionen bei ihren Tieren angestoßen.

Das Verbot von XL-Bullies in Großbritannien, das im Februar 2024 in Kraft trat, war eine direkte Reaktion auf eine steigende Zahl von Vorfällen, die mit dieser Rasse in Verbindung gebracht wurden.

Dieses strenge Verbot, das Ausnahmen nur für bereits registrierte Hunde zulässt, zeigt die Entschlossenheit der britischen Behörden, die Sicherheit der Bevölkerung zu erhöhen und das Risiko weiterer Attacken zu minimieren.

Die zwölfjährige Haftstrafe ist eine deutliche Botschaft an alle, die möglicherweise die Risiken einer unsachgemäßen Haltung von Hunden unterschätzen. Sie dient als Mahnung, dass die Sicherheit und das Wohlergehen der Öffentlichkeit stets an erster Stelle stehen müssen und dass jeder, der sich entscheidet, einen Hund zu halten, die volle Verantwortung für dessen Verhalten und die Einhaltung aller relevanten Gesetze und Vorschriften übernehmen muss. Die Konsequenzen können verheerend sein, wie dieser tragische Fall eindrücklich beweist





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