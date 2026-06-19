Pioneers Vorarlberg verpflichten zweiten Torhüter innerhalb von 24 Stunden: Leon Sommer kommt von der Trinity Western University

Die Pioneers Vorarlberg verstärken ihr Team erneut im Tor. Nach Alex Caffi wurde der 24-jährige Leon Sommer verpflichtet, der zuletzt in Kanada studierte und spielte. Seine internationale Erfahrung und seine Leistungen in der Alps Hockey League machen ihn zu einer interessanten Verstärkung für die ICE Hockey League.

Die Pioneers Vorarlberg aus Feldkirchen haben nach monatelangen Abgängen nun den zweiten Neuzugang innerhalb von 24 Stunden verkündet. Nachdem bereits Routinier Alex Caffi verpflichtet wurde, ist der neue Spieler erneut ein Torhüter : der 24-jährige Leon Sommer .

Ursprünglich aus Oberösterreich stammend, absolvierte er in den letzten drei Jahren ein Studium in Kanada und spielte dort für die Trinity Western University in Langley, einem Vorort von Vancouver. Bei 55 Einsätzen kassierte er im Schnitt 4,7 Tore pro Spiel. Seine Ausbildung erhielt Sommer bei den Black Wings Linz, wo er alle Nachwuchsstufen durchlief und früh als eines der vielversprechendsten österreichischen Torhüter seines Jahrgangs galt. International sammelte er Erfahrung in den österreichischen Nachwuchsnationalmannschaften, unter anderem bei der U20-WM.

Vor seinem Auslandsaufenthalt sammelte der 1,83 Meter große Keeper bereits Profierfahrung in der Alps Hockey League: zwischen 2021 und 2023 absolvierte er 50 Spiele für die Steel Wings Linz mit einem Gegentorschnitt von 3,11. In der ICE Hockey League hatte er bereits einen Einsatz: Am 16. Oktober 2022 wurde er beim Stand von 0:4 nach etwa 32 Minuten für die Black Wings eingewechselt und parierte elf von zwölf Schüssen.

Mit diesen Verstärkungen wollen die Pioneers trotz der schwierigen vorherigen Phase in ihre fünfte ICE Hockey League-Saison starten





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