Bome Café und Krew Studio launchen das erste Pinsa-Sandwich in Wien. Mit sieben pikanten und süßen Varianten ab 13,90 Euro setzt ein neues Food-Konzept auf dem Naschmarkt neue Maßstäbe.

Am Wiener Naschmarkt hat ein innovatives Food-Konzept die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich gezogen. Das Bome Café arbeitet in diesem Projekt mit dem Kreativstudio Krew Studio zusammen, um eine neue Variante des römischen Snack-Pinzas zu präsentieren. Diese Entwicklung stellt eine echte Innovation für die Wiener Food-Szene dar und lockt sowohl Neugierige als auch Genießer auf den bekannten Marktplatz.

Pinsa als tragbares Sandwich in Wien

Das Pinsa-Sandwich wird im Bome Café zu einem mitnehmbaren Produkt weiterentwickelt, das perfekt für den Konsum unterwegs geeignet ist. Der Teig wird dabei nicht flach serviert, sondern zusammengeklappt, um eine handliche Form zu erhalten. Dieser Ansatz ermöglicht es den Kunden, den Snack bequem im Gehen zu verspeisen, während sie zum Beispiel auf dem Naschmarkt durch die Läden schlendern. Es handelt sich dabei um eine Kreation, die in der Hauptstadt Wien bisher noch nicht in dieser Form angeboten wurde. Die Erfinder betonen, dass dieses Konzept eine Lücke im Markt füllt, die bis dato unbesetzt war.

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Ingredienzien und Varianten im Detail

Die klassische Variante des Pinsa-Sandwiches setzt auf eine Basis aus Tomatensauce, Rucola und Burrata, die für eine sättigende und elegante Geschmackserfahrung sorgt. Das Kreativstudio Krew Studio und das Bome Café haben insgesamt sieben pikante Varianten entwickelt, die den anspruchsvollen Gaumen bedienen. Unter diesen Optionen befinden sich auch exklusive Ausführungen mit Trüffel oder Thunfisch, die zusätzliche Akzente setzen. Für Gäste mit einem süßen Zahn wurden zwei weitere Varianten kreiert, die auf Lotus-Creme oder Nutella basieren, um das Angebot abzurunden.

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Preise und potenzielle Kleckereien

Der Verzehr dieses speziellen Snacks erfordert etwas Geschick, da der Snack mit großzügigen Mengen an Toppings bestückt wird. Das bedeutet, dass der elegante Biss schnell zu einer kleinen Kleckerei werden kann, worauf die Anbieter explizit hinweisen. Die Kosten für die verschiedenen Varianten bewegen sich je nach Belag zwischen 13,90 Euro und 16,90 Euro. Diese Preisgestaltung spiegelt die hohe Qualität der verwendeten Zutaten und die innovative Aufbereitung des traditionellen römischen Gerichts wider. Die Kombination aus hochwertiger Küche und praktischer Handlichkeit macht das Produkt zu einem interessanten Angebot für den urbanen Alltag.

Marktpositionierung und Zielgruppe

Pinsen haben sich in Österreich in letzter Zeit rasant verbreitet und sind in kaum einem Szenelokal wegzudenken. Die Zusammenarbeit zwischen dem etablierten Bome Café und dem Kreativstudio Krew Studio nutzt diesen Trend, um ein neues Format zu etablieren. Ziel ist es, die beliebte römische Speise speziell für den Wiener Markt anzupassen und dabei den Komfort von Street Food zu bieten. Die Innovation zielt darauf ab, die Erfahrung des essens unter freiem Himmel oder auf der Flucht zu verbessern, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Dieses Modell könnte zukünftig weitere Anbieter inspirieren, ähnliche Konzepte zu entwickeln und die Vielfalt der Wiener Gastronomie zu erweitern.