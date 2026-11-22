Der Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek hört nächste Woche drei ÖVP-Ehrenmänner. Wolfgang Sobotka, Karoline Edtstadler und Karl Nehammer müssen nun doch aussagen.

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss im Österreichischen Nationalrat zur Causa Christian Pilnacek steht vor einer hochrangigen Polit-Verdichtung. Für die kommenden Wochen haben sich drei prominente ÖVP -Größen zur Zeugenaussage bereit erklärt, nachdem sie an früheren Terminen verhindert waren. Die Termine sind fest auf den Dienstag und den Donnerstag der nächsten Woche angesetzt, was den Fokus des Ausschusses in dieser Woche intensiv auf die Führungsebene der ÖVP richtet.

Wolfgang Sobotka, der ehemalige Nationalratspräsident und Innenminister, tritt am Dienstagvormittag als erste Auskunftsperson in den Ausschuss. Ihm kommt in der Ermittlungssache eine zentrale Schlüsselrolle zu, da er nach dem Tod des Sektionschefs direkten Kontakt zu den Angehörigen aufgenommen haben soll. Zudem wird eine räumliche Nähe betont: Pilnacek lebte in einem Haus in der Nähe des Fundorts der Leiche und hatte eine enge ehemalige Mitarbeiterin Sobotkas als Mitbewohnerin. Die ÖVP hatte sich zuvor für die Versäumnisse entschuldigt, da Sobotka aus gesundheitlichen Gründen nicht erscheinen konnte, was von den Freiheitlichen kritisch beäugt wurde.

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Edtstadler und Chat-Verkehre im Fokus

Unmittelbar im Anschluss an die Befragung Sobotkas ist die Termine für Karoline Edtstadler, die ehemalige Kanzleramtsministerin und jetzige Salzburger Landeshauptfrau, vorgesehen. Ihre Einlassung ist notwendig geworden, weil mit ihr gesicherte Chats und E-Mails mit dem verstorbenen Christian Pilnacek vorliegen. In diesen Nachrichten kritisierte Pilnacek geplante Änderungen im Korruptionsstrafrecht, die von der Grünen Justizministerin Alma Zadić diskutiert wurden, und richtete sich damit auch an Edtstadler und deren Vorgänger.

Dieser Aspekt rückt die politische Kommunikation rund um Justizreformen ins Zentrum der Debatte. Der suspendierte Sektionschef hatte seine Bedenken schriftlich festgehalten, was nun vor dem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet wird. Edtstadler war ursprünglich für den Oktober als Ladungsfrist vorgesehen, musste jedoch ebenfalls aus Termingründen absagen, was die Verschiebung auf diese Woche notwendig machte.

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Nehammer zu medialer Intervention

Am Donnerstag der kommenden Woche folgt die Befragung des ehemaligen Bundeskanzlers Karl Nehammer. Dieser Teil der Anhörung wird voraussichtlich kurz ausfallen, da der Schwerpunkt auf einer angeblichen politischen Intervention liegt. Es geht dabei um die Beeinflussung der medialen Berichterstattung über einen Fall, der Pilnacek betraf, und um die Frage, inwieweit höchste Parteiebene auf die öffentliche Wahrnehmung einwirkte.

Nach der Aussage Nehammers steht ein Bezirksinspektor auf der Ladungsliste. Dieser Beamte war in der Nacht des tödlichen Unfalls mit Pilnacek, der als Geisterfahrt endete, vor Ort tätig. Seine testimony dient der Aufklärung der genauen Umstände und der polizeilichen Maßnahmen in der kritischen Nacht.

Politische Spannung und weitere Schritte

Die Verschiebung der Termine führt dazu, dass Beugestrafen, die gegen die ÖVP-Granden angedroht wurden, wahrscheinlich nicht verhängt werden müssen. Die FPÖ hat die Laufzeit des Untersuchungsausschusses bereits verlängert, um diese hochrangigen Zeugen hören zu können. Reguläre weitere Sitzungen sind für den 17. und 18. Dezember geplant, während im Jänner noch Reservetage eingeplant sind, um den Zeitplan flexibel halten zu können.