Pilates Effekt auf Bauchfett: Was Studien über Taillenumfang und Muskelaufbau wirklich sagen

Studien zeigen: Pilates verbessert Haltung und Core-Stabilität, reduziert aber kein gezieltes Bauchfett. Lesen Sie hier die Fakten zu Körperfettanteil und BMI.

Die Frage, ob Pilates tatsächlich als Wunderwaffe gegen einen schlaffen Bauch funktioniert, wird häufig gestellt. Die kurze Antwort lautet, dass sich die Bauchpartie durch das Training verändern kann, jedoch auf eine andere Weise als oft beworben. Es ist wichtig, die tatsächlichen Mechanismen zu verstehen, um realistische Erwartungen zu setzen. Die Forschung zeigt klare Vorteile, aber auch signifikante Grenzen dieser Trainingsmethode.

Stärkung der tiefen Muskulatur und Core-Ausdauer

Pilates zielt nicht primär auf die oberflächlichen Bauchmuskeln ab. Stattdessen wird das komplexe Zusammenspiel der gesamten Muskulatur um Bauch, Rücken und Becken gestärkt. Eine Studie im Journal of the International Society of Sports Nutrition hat belegt, dass sich bei Pilates-erfahrenen Frauen nach zehn Trainingswochen die Ausdauer der Rumpfmuskulatur signifikant verbesserte. Dies unterstreicht die Effektivität der Methode für die Stabilität des Rumpfes, ohne jedoch direkt Fettgewebe abzubauen. Der Fokus liegt eindeutig auf der muskulären Kontrolle und der inneren Kräftigung.

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Kein direkter Abbau von Bauchfett durch die Übungen

Eine aktuelle Auswertung von zwölf Studien mit rund 540 Frauen im Fachjournal Sports liefert weitere Erkenntnisse. Dabei zeigte sich, dass sich das Körpergewicht und der Body-Mass-Index (BMI) durch Pilates verbesserten. Bei Taillenumfang und Körperfettanteil gab es jedoch keinen klaren Effekt. Das bedeutet, dass Pilates zwar Bewegung und Teil eines aktiven Lebensstils ist, es aber keinen Grund für das Versprechen gibt, dass Pilates Fett am Bauch besonders effektiv verschwinden lässt. Lokale Fettreduktion ist durch diese Form des Trainings allein nicht möglich.

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Positiver Einfluss auf die Körperhaltung

Ein oft unterschätzter Effekt des Trainings ist die Verbesserung der Haltung. Eine Auswertung von 13 Studien mit 783 Teilnehmern fand Hinweise darauf, dass Pilates verschiedene Aspekte der Körperhaltung verbessern kann. Eine bessere Haltung lässt zwar kein Bauchfett verschwinden, sie kann aber verändern, wie man steht und den Rumpf hält. Dadurch wirkt die Körpermitte optisch schlanker und aufrechter. Diese visuelle Veränderung ist ein wichtiger Aspekt, der häufig mit einem tatsächlichen Fettverlust verwechselt wird, aber auf einer besseren Körperwahrnehmung beruht.

Notwendigkeit der Regelmäßigkeit und Kombination mit Ausdauer

Für einen stärkeren Core zählt vor allem Regelmäßigkeit. Zwei oder mehr Einheiten pro Woche können bereits einen Trainingsreiz setzen. Wichtig dabei ist, dass die Übungen die Teilnehmerinnen auch fordern, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Wer vor allem Körperfett reduzieren will, sollte Pilates mit anderen Aktivitäten kombinieren. Dazu gehören etwa Walking, Laufen oder Radfahren, um den Kalorienverbrauch zu steigern. Auch Krafttraining hilft, zusätzlich Muskulatur aufzubauen und den Grundumsatz zu erhöhen.