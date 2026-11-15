Pietro Lombardi: Friseur stiehlt Uhr im Wert von 80.000 Euro

Sänger Pietro Lombardi berichtet im Tim-Gabel-Podcast von einem Diebstahl durch seinen Friseur. Eine Luxusuhr im Wert von bis zu 80.000 Euro wurde entwendet und billig weiterverkauft.

Der deutsche Sänger Pietro Lombardi hat in einem Podcast-Gespräch mit dem Fitness-Experten und Moderator Tim Gabel einen privaten Diebstahl vorfall offenbart, der ihn bis heute stark beschäftigt. Laut seinen Aussagen stahl ein vertrauter Friseur eine Roségold- Luxusuhr aus Lombardis Wohnung, als dieser einen Termin zum Haare schneiden wahrnahm. Der ehemalige Gewinner der Castig-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" ( DSDS) beschreibt den Vorfall als besonders schmerzhaft, da er dem Täter sein Vertrauen geschenkt hatte. Die Uhr, die sich zu dem Zeitpunkt im Besitz des Sängers befand, wurde von diesem auf einen Wert zwischen 70.000 und 80.000 Euro geschätzt.

Der Verlauf des Diebstahls und die Razzia

Der Diebstahl begann scheinbar harmlos mit einem normalen Friseurbesuch bei Pietro Lombardi. Als der Sänger sein Zuhause verließ, nutzte der Friseur die Gelegenheit, um die wertvolle Uhr an sich zu nehmen. Erst später tauchte das Schmuckstück unerwartet in einem Juweliergeschäft auf, wo es zum Verkauf angeboten wurde. Auf Anfrage der Behörden oder der Polizei, die in den Bericht einfließen, räumte der Friseur schließlich ein, die Uhr gestohlen zu haben. Die Wiederentdeckung des Diebesgutes führte somit zur Klärung des Tathergangs, doch der emotionale und finanzielle Schaden war bereits entstanden. Der Friseur gestand, dass er die Uhr nicht selbst gesucht, sondern nur entdeckt und dann mitgenommen hatte, als er die Chance wahrgenommen hatte.

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Begründung des Täters und niedriger Weiterverkaufspreis

Als Begründung für seine kriminelle Tat gab der Friseur laut Pietro Lombardi akute finanzielle Schwierigkeiten an. Der Sänger zitiert den Täter mit den Worten: "Ich brauchte 5000 Euro". Diese Summe reichte offensichtlich nicht aus, um den akuten Notstand zu decken, sodass der Friseur zur Tat griff. Anstatt das gestohlene Schmuckstück in Ruhe zu verkaufen oder zu verzweifeln, veräußerte er die Uhr rasch an einen Händler. Der erzielte Preis von 15.000 Euro lag deutlich unter dem von Lombardi angegebenen Marktwert von bis zu 80.000 Euro. Dieser enorme Wertverlust von potenziell 65.000 Euro macht die finanzielle Dimension des Vergehens deutlich. Für Lombardi war die Motivation des Täters nachvollziehbar, doch der direkte Kontakt blieb aus.

Pietro Lombardis Enttäuschung über das fehlende Vertrauen

Neben dem materiellen Verlust beteuert Pietro Lombardi, dass die Vertrauensbrache des Friseurs die größte Hürde für ihn darstellt. Er fragt sich nach wie vor, warum der Mann nicht einfach direkt auf ihn zukam und um finanzielle Hilfe bat. Der Sänger gab an, dass er bereit gewesen wäre, dem Friseur das benötigte Geld direkt zu überweisen, anstatt seine Uhr zu stehlen. Diese Aussage unterstreicht Lombardis Haltung, dass direkte Kommunikation und Hilfsbereitschaft in persönlichen Netzwerken möglich gewesen wären. Der Vorfall zeigt somit nicht nur einen Kriminalfall, sondern auch die Zerbrechlichkeit zwischenmenschlicher Beziehungen bei Krisen. Der Friseur wählte den Weg der Tat statt des Gesprächs, was für Lombardi eine persönliche Beleidigung war.

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Finanzielle Höhen und Tiefen nach dem DSDS-Erfolg 2011

Das Gespräch mit Tim Gabel dient auch als Reflexion über Lombardis eigenen Umgang mit Geld nach dem Durchbruch. Nach seinem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2011 wurde der Sänger schlagartig berühmt. Mit dem Erfolg stiegen die Einnahmen drastisch an, und Lombardi gibt an, zeitweise Millionenbeträge verdient zu haben. Doch diese finanzielle Blüte währte nicht lange. Bereits im darauffolgenden Jahr, also 2012, brachen die Aufträge und Buchungen ein. Der Sänger beschreibt diese Phase als extremen Absturz, bei dem er von den höchsten Ebenen des kommerziellen Erfolgs abrupt fiel. Er verwendet das Bild des Fallens, um zu verdeutlichen, wie schnell die wirtschaftliche Situation in der Entertainment-Branche umschlagen kann.

Karriereentwicklung und persönliche Isolation

Neben den finanziellen Einbrüchen thematisiert Pietro Lombardi auch den Rückgang seiner beruflichen Tätigkeit und persönliche Isolation. Die geringere Anzahl an Auftritten führte nicht nur zu weniger Einkommen, sondern auch zu einer Veränderung seines Lebensstils. Im Podcast erwähnt er zudem den Kontaktabbruch zu seiner Familie, der in dieser turbulenten Phase erfolgte. Diese Kombination aus beruflichem Niedergang und privater Vereinsamung prägt die Erzählung von Lombardis Leben nach der DSDS-Zeit. Der Sänger nutzt die Plattform, um Einblicke in eine Phase zu geben, in der nicht nur das Geld, sondern auch die sozialen Bindungen auf die Probe gestellt wurden. Die Kombination aus Diebstahlsopfer und eigener wirtschaftlicher Verunsicherung macht die Story besonders relevant für Fans, die seine Entwicklung verfolgen.