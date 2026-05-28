Pierre Deny, bekannt aus 'Emily in Paris', ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer ALS-Erkrankung.

Pierre Deny, bekannt aus der Netflix-Serie 'Emily in Paris' und einigen französischen TV-Serien, ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer ALS-Erkrankung. Seine Karriere begann in den 1980er-Jahren auf der Theaterbühne, später wechselte er erfolgreich zu Film und Fernsehen. Pierre Deny galt in Frankreich seit Jahrzehnten als bekanntes TV-Gesicht. Seine Rolle in 'Emily in Paris' sorgte international für Aufmerksamkeit. Pierre Deny spielte Louis de Léon, den Geschäftsführer des fiktiven Luxusmodekonzerns JVMA. Er war auch in Krimiserien wie 'Julie Lescaut' und 'Une femme d'honneur' bekannt, in denen er als Hauptkommissar zu sehen war. Zudem wirkte er in der beliebten Serie 'Demain nous appartient', die das Leben der Bewohner der südfranzösischen Stadt Sète erzählt. Auf der Kinoleinwand war Pierre Deny unter anderem 2012 in 'La Vie d'une autre' unter der Regie von Sylvie Testud zu sehen.

Pierre Deny , bekannt aus der Netflix -Serie 'Emily in Paris' und einigen französischen TV-Serien, ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer ALS-Erkrankung.

Seine Karriere begann in den 1980er-Jahren auf der Theaterbühne, später wechselte er erfolgreich zu Film und Fernsehen. Pierre Deny galt in Frankreich seit Jahrzehnten als bekanntes TV-Gesicht. Seine Rolle in 'Emily in Paris' sorgte international für Aufmerksamkeit. Pierre Deny spielte Louis de Léon, den Geschäftsführer des fiktiven Luxusmodekonzerns JVMA.

Er war auch in Krimiserien wie 'Julie Lescaut' und 'Une femme d'honneur' bekannt, in denen er als Hauptkommissar zu sehen war. Zudem wirkte er in der beliebten Serie 'Demain nous appartient', die das Leben der Bewohner der südfranzösischen Stadt Sète erzählt. Auf der Kinoleinwand war Pierre Deny unter anderem 2012 in 'La Vie d'une autre' unter der Regie von Sylvie Testud zu sehen





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