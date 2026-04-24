Pianist vor Stephansdom muss Strafe zahlen – Fans springen ein

Der Wiener Pianist Marko Pena wurde vom Magistrat mit 140 Euro bestraft, weil er bei seinen Auftritten vor dem Stephansdom keine ordnungsgemäße Spendenbeschilderung angebracht hatte. Seine Fans haben die Strafe jedoch beglichen und sogar einen kleinen Betrag an ein Tierheim gespendet.

Wien , die Stadt der Musik und Kultur , scheint ein Paradies für Künstler zu sein, doch der Fall des Pianisten Marko Pena zeigt, dass selbst in einer vermeintlich weltoffenen Metropole bürokratische Hürden und strenge Regeln die freie Entfaltung von Kunst im öffentlichen Raum erschweren können.

Pena, bekannt als 'Piano Traveller', erfreut regelmäßig tausende Wiener und Touristen mit seinen Klavierkonzerten vor dem Stephansdom. Seine Darbietungen, darunter auch beliebte Stücke wie die 'Vier Jahreszeiten' von Vivaldi, ziehen ein begeistertes Publikum an, das oft spontan selbst am Instrument teilnimmt. Pena versteht seine Auftritte nicht nur als musikalische Darbietung, sondern auch als Statement für mehr Freiheit für Musiker im öffentlichen Raum und setzt sich durch seine ordnungsgemäß angemeldeten Kundgebungen für diese Anliegen ein.

Doch der Magistrat der Stadt Wien zeigt sich wenig beeindruckt von der Popularität Penas und verhängt gegen ihn eine Strafe von 140 Euro. Der Grund: Pena soll eine fehlende Spendenbeschilderung bei seiner Piano-Aktion gehabt haben. Obwohl er seine musikalischen Kundgebungen vor dem Dom offiziell angemeldet hatte und das Publikum seine Darbietungen begeistert aufnahm, bemängelt die Behörde die vermeintlich 'illegale' Spendenbox, die er zur Sammlung von Spenden verwendete. Das Magistratische Bezirksamt für den 3. und 11.

Wiener Bezirk bestätigte die Strafe und betonte, dass unabhängig von der Verwendung des Erlöses – sei es für wohltätige, gemeinnützige oder kulturelle Zwecke – eine entsprechende Genehmigung und Beschilderung erforderlich gewesen wäre. Laut dem Wiener Sammlungsgesetz hätte Pena auf seinem Gitarrenkoffer, der als Spendenbox diente, einen Info-Zettel anbringen müssen, der klar ausweist, wofür die Spenden verwendet werden. Diese gesetzliche Anforderung wurde jedoch nicht erfüllt, was zur Verhängung der Strafe führte.

Die zuständige Behörde für die Erteilung dieser Genehmigung ist die Magistratsabteilung 62 der Stadt Wien. Die Reaktion der Community auf die Strafandrohung war überwältigend. Penas Fans starteten eine Spendenaktion, um die 140 Euro zu begleichen. Innerhalb kurzer Zeit kamen 158 Euro zusammen, womit die Strafe nicht nur beglichen, sondern auch ein kleiner Betrag von 18 Euro an das Tierquartier gespendet werden konnte.

Dieser Solidaritätsbeweis zeigt, wie sehr Pena und seine Musik von der Wiener Bevölkerung geschätzt werden. Der Fall wirft jedoch auch Fragen nach der Balance zwischen bürokratischen Vorschriften und der Förderung von Kunst und Kultur im öffentlichen Raum auf. Kritiker bemängeln, dass die strengen Regeln die Kreativität und Spontaneität von Straßenmusikern unnötig einschränken und die lebendige Atmosphäre der Stadt beeinträchtigen.

Es bleibt zu hoffen, dass der Magistrat in Zukunft einen offeneren und unterstützenderen Ansatz gegenüber Künstlern wie Marko Pena verfolgt und Wege findet, um die freie Entfaltung von Musik und Kultur im öffentlichen Raum zu ermöglichen, ohne dabei die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu vernachlässigen. Die Geschichte von Marko Pena ist ein mahnendes Beispiel dafür, dass auch in einer Kulturhochburg wie Wien die Kunst nicht immer einen leichten Stand hat und dass es der Unterstützung der Gemeinschaft bedarf, um bürokratische Hürden zu überwinden





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