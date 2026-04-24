Pianist erhält Strafe wegen fehlender Spendenbeschilderung in Wien

Der Wiener Pianist Marko Pena, bekannt als 'Piano Traveller', wurde vom Magistrat mit 140 Euro bestraft, da er bei seinen Auftritten vor dem Stephansdom keine ordnungsgemäße Spendenbeschilderung angebracht hatte. Die Community reagierte mit einer Spendenaktion und beglich die Strafe.

Wien , die Stadt der Musik und Kultur , scheint ein Paradies für Künstler zu sein, doch der Fall des Pianist en Marko Pena zeigt, dass selbst in einer vermeintlich weltoffenen Metropole bürokratische Hürden und strenge Regeln die freie Entfaltung von Kunst im öffentlichen Raum erschweren können.

Pena, bekannt als 'Piano Traveller', erfreut regelmäßig tausende Wiener und Touristen mit seinen Klavierkonzerten vor dem Stephansdom. Seine Darbietungen, darunter auch beliebte Stücke wie die 'Vier Jahreszeiten' von Vivaldi, ziehen ein begeistertes Publikum an, das oft spontan selbst am Instrument teilnimmt. Pena versteht seine Auftritte nicht nur als musikalische Darbietung, sondern auch als Statement für mehr Freiheit für Musiker im öffentlichen Raum und setzt sich durch seine ordnungsgemäß angemeldeten Kundgebungen für diese Anliegen ein.

Doch der Magistrat der Stadt Wien zeigt sich wenig beeindruckt von der Popularität Penas und verhängt gegen ihn eine Strafe von 140 Euro. Der Grund: Pena soll eine fehlende Spendenbeschilderung bei seiner Piano-Aktion gehabt haben. Obwohl er seine musikalischen Kundgebungen vor dem Dom offiziell angemeldet hatte und das Publikum seine Darbietungen begeistert aufnahm, bemängelt die Behörde die vermeintlich 'illegale' Spendenbox, die er zur Sammlung von Spenden verwendete. Das Magistratische Bezirksamt für den 3. und 11.

Wiener Bezirk bestätigte die Strafe und betonte, dass unabhängig von der Verwendung des Erlöses – sei es für wohltätige, gemeinnützige oder kulturelle Zwecke – eine entsprechende Genehmigung und Beschilderung erforderlich gewesen wäre. Laut dem Wiener Sammlungsgesetz hätte Pena auf seinem Gitarrenkoffer, der als Spendenbox diente, einen Info-Zettel anbringen müssen, der darauf hinweist, wohin die Spenden gehen. Diese gesetzliche Anforderung wurde jedoch nicht erfüllt. Die zuständige Behörde für die Erteilung dieser Genehmigung ist die Magistratsabteilung 62 der Stadt Wien.

Die Situation verdeutlicht die komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen, denen sich Künstler im öffentlichen Raum stellen müssen, selbst wenn ihre Auftritte von der Bevölkerung positiv aufgenommen werden. Die Reaktion der Community auf die Strafverfügung war überwältigend. Penas Fans starteten eine Spendenaktion, um die 140 Euro zu begleichen. Innerhalb kurzer Zeit kamen 158 Euro zusammen, womit die Strafe nicht nur beglichen, sondern auch ein kleiner Restbetrag für einen guten Zweck übrig blieb.

Das gesammelte Geld wird dem Tierquartier gespendet. Dieser Solidaritätsbeweis zeigt, wie eng Pena mit seinem Publikum verbunden ist und wie sehr seine Musik von den Menschen geschätzt wird. Der Fall wirft jedoch auch Fragen nach der Verhältnismäßigkeit der Strafe und der Bürokratie auf, die kreative Initiativen im öffentlichen Raum behindern kann.

Es bleibt zu hoffen, dass die Stadt Wien in Zukunft einen offeneren und unterstützenderen Ansatz gegenüber Straßenmusikern und anderen Künstlern verfolgt, um die kulturelle Vielfalt der Stadt zu fördern und zu erhalten. Die Debatte um Penas Fall könnte ein Anstoß sein, die bestehenden Regelungen zu überprüfen und zu vereinfachen, um Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihre Kunst ohne unnötige bürokratische Hürden im öffentlichen Raum zu präsentieren.

Die Unterstützung der Community zeigt, dass die Wiener Bevölkerung die Kunst und Musik ihrer Stadt schätzt und bereit ist, sich für deren Erhalt einzusetzen





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