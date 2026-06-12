Phishing-Angriff: Österreicher verliert über 10.000 Euro durch falsche Bankmitarbeiterin

Ein 54-jähriger Österreicher aus Baumkirchen fiel auf eine raffinierte Phishing-Masche herein und verlor über 10.000 Euro.

Ein 54-jähriger österreichischer Staatsangehöriger aus Baumkirchen ist am Mittwoch Opfer einer ausgeklügelten Phishing -Attacke geworden und hat dabei einen finanziellen Schaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags erlitten.

Die Polizei berichtet, dass der Vorfall seinen Anfang nahm, als der Mann versuchte, ein Passwort für ein Online-Konto zurückzusetzen. Dabei gelangte er auf eine täuschend echt gestaltete Fake-Webseite, die von Kriminellen betrieben wurde. Auf dieser Seite gab er seine Telefonnummer ein und bestätigte einen per SMS zugesandten TAN-Code, indem er auch einen darin enthaltenen Link anklickte. Dies war der erste Schritt der Betrüger, um Zugang zu seinen sensiblen Daten zu erhalten.

Nur kurze Zeit später eskalierte die Situation: Eine angebliche Bankmitarbeiterin kontaktierte den Mann telefonisch. Sie gab vor, dass sein Konto gehackt worden sei und forderte ihn zur Preisgabe seiner Kontodaten auf, mit dem Versprechen, bereits erfolgte Transaktionen rückabwickeln zu können. Der Geschädigte, der fest davon überzeugt war, mit seiner Hausbank zu sprechen, kam dieser Aufforderung nach. Mit den so erbeuteten Daten führten die Täter in den darauffolgenden Stunden insgesamt fünf Überweisungen auf zwei unterschiedliche Konten durch.

Die Summe der unrechtmäßigen Transaktionen belief sich auf über 10.000 Euro. Die österreichischen Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen und warnen eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen. Phishing-Angriffe werden immer raffinierter und zielen darauf ab, Nutzer durch gefälschte Webseiten und vorgespielte Telefonate zu täuschen. Die Polizei empfiehlt, niemals auf Links in verdächtigen SMS oder E-Mails zu klicken und bei telefonischen Anfragen von angeblichen Bankmitarbeitern stets die offizielle Bank-Hotline zu kontaktieren.

Zudem sollten sensible Daten wie TANs und Kontoinformationen ausschließlich auf vertrauenswürdigen Kanälen eingegeben werden. Der Vorfall in Baumkirchen zeigt erneut, wie wichtig erhöhte Wachsamkeit im digitalen Alltag ist, um finanzielle Verluste zu vermeiden





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