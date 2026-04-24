Philosophicum Lech 2024: „Betreutes Denken. Die neue Lust an der Unmündigkeit“

Das Philosophicum Lech widmet sich in seiner 29. Auflage vom 22. bis 27. September dem Thema „Betreutes Denken. Die neue Lust an der Unmündigkeit“ und beleuchtet die Einflüsse von KI, Apps und Algorithmen auf unser Leben.

Das Philosophicum Lech , eine der renommiertesten deutschsprachigen Denkveranstaltungen, nähert sich mit seiner 29. Ausgabe vom 22. bis 27. September einem hochaktuellen und gesellschaftlich relevanten Thema: „Betreutes Denken .

Die neue Lust an der Unmündigkeit“. Unter der Leitung von Barbara Bleisch und Konrad Paul Liessmann verspricht das diesjährige Philosophicum eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit den zunehmenden Einflüssen künstlicher Intelligenz, allgegenwärtiger Apps und komplexer Algorithmen auf unser tägliches Leben, unsere Entscheidungsfindung und letztlich unsere Autonomie. Die Frage, inwieweit wir uns von diesen Technologien leiten lassen und ob dies eine neue Form der Unmündigkeit darstellt, steht im Zentrum der Debatte.

Es geht darum, die Versprechen und Gefahren dieser Entwicklungen kritisch zu hinterfragen und die Auswirkungen auf unsere individuelle Freiheit und gesellschaftliche Strukturen zu analysieren. Die Veranstalter betonen, dass die Besucher eine fundierte und perspektivenreiche Erörterung brisanter Entwicklungen und drängender Fragen erwartet. Dies soll nicht nur eine theoretische Diskussion sein, sondern auch konkrete Implikationen für die Gestaltung unserer Zukunft aufzeigen. Das Philosophicum Lech hat sich über die Jahre einen Namen für seine besondere Form der intellektuellen Auseinandersetzung gemacht.

Es verzichtet bewusst auf ein starres Konferenzformat und setzt stattdessen auf einen dialogorientierten Ansatz. Auch in diesem Jahr wird das bewährte Schema beibehalten, das mit einem „politisch-literarischen Vorabend“ beginnt, der eine anregende Atmosphäre für die nachfolgenden Diskussionen schaffen soll. Dieser Vorabend dient als Auftakt und bietet Raum für erste Impulse und Perspektiven. Anschließend folgt ein Impulsforum, das die zentralen Themen des Philosophicums aufgreift und vertieft.

Der Kern des Programms bilden zehn Vorträge von renommierten Fachleuten aus verschiedenen Disziplinen, darunter Philosophie, Informatik, Soziologie und Politikwissenschaft. Jeder Vortrag wird von einer offenen Diskussion begleitet, an der das Publikum aktiv teilnehmen kann. Diese Diskussionen sind ein wesentlicher Bestandteil des Philosophicums und ermöglichen einen intensiven Austausch von Ideen und Perspektiven. Ziel ist es, komplexe Sachverhalte aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten und zu einem differenzierten Verständnis zu gelangen.

Die Auswahl der Referenten spiegelt die Vielschichtigkeit des Themas wider und verspricht eine breite Palette an Meinungen und Ansätzen. Die Thematik des „Betreuten Denkens“ ist besonders relevant in einer Zeit, in der Algorithmen zunehmend unser Informationsverhalten beeinflussen, soziale Medien unsere Meinungen formen und künstliche Intelligenz in immer mehr Lebensbereiche Einzug hält.

Die Frage, ob wir uns in einer neuen Form der Unmündigkeit befinden, ist nicht nur philosophischer Natur, sondern hat auch konkrete Auswirkungen auf unsere politische Entscheidungsfindung, unsere gesellschaftliche Teilhabe und unsere persönliche Entwicklung. Das Philosophicum Lech versteht sich als ein Ort der kritischen Reflexion und des offenen Dialogs, der dazu beitragen soll, die Herausforderungen dieser neuen Technologien zu verstehen und konstruktive Antworten zu finden.

Es geht darum, die Potenziale dieser Entwicklungen zu nutzen, ohne dabei unsere Autonomie und unsere Fähigkeit zum selbstständigen Denken aufzugeben. Die Veranstaltung richtet sich an ein breites Publikum, das sich für philosophische Fragen, gesellschaftliche Entwicklungen und die Auswirkungen neuer Technologien interessiert. Es ist eine Gelegenheit, sich mit führenden Denkern auszutauschen, neue Perspektiven zu gewinnen und die eigene Meinung zu bilden.

Das Philosophicum Lech ist mehr als nur eine Konferenz – es ist ein Denkraum, der dazu einlädt, die Welt kritisch zu hinterfragen und die Zukunft aktiv mitzugestalten. Die Intendanten Bleisch und Liessmann haben ein Programm zusammengestellt, das sowohl intellektuell anregend als auch gesellschaftlich relevant ist und somit die Tradition des Philosophicums Lech fortführt





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