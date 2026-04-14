Philippinen stellen Meta Ultimatum wegen Desinformation

Die philippinische Regierung fordert von Meta, dem Mutterkonzern von Facebook, dringende Maßnahmen gegen die Verbreitung von Desinformation auf ihren Plattformen. Ein Ultimatum mit einer Frist von sieben Tagen wurde gestellt, um die Einhaltung der geforderten Maßnahmen sicherzustellen.

Das Präsidialbüro und das Digitalministerium der Philippinen haben dem Facebook -Mutterkonzern Meta ein siebentägiges Ultimatum gestellt. In einem Schreiben vom 10. April fordern die Behörden entschiedenere Maßnahmen gegen die Verbreitung von Desinformation auf den Plattformen des US-Unternehmens. Die Regierung drückt ihre Sorge über die Auswirkungen falscher Informationen auf die nationale Sicherheit und die wirtschaftliche Stabilität des Landes aus. Sie unterstreicht die Notwendigkeit, der Ausbreitung von Fehlinformationen, die das Vertrauen in staatliche Institutionen untergraben und zu sozialer Unruhe führen könnten, mit aller Entschlossenheit entgegenzutreten. Das Ultimatum verdeutlicht die wachsende Besorgnis der philippinischen Regierung über die Rolle von Social-Media-Plattformen bei der Verbreitung von Falschinformationen und deren potenziellen Auswirkungen auf die nationale Sicherheit und öffentliche Ordnung. Die Regierung betont die Dringlichkeit, wirksame Maßnahmen zur Eindämmung von Desinformation zu ergreifen, um die Integrität der öffentlichen Debatte zu schützen und die Stabilität des Landes zu gewährleisten. Sie fordert eine aktive Rolle von Meta bei der Bekämpfung der Verbreitung von Fehlinformationen auf ihren Plattformen, um sicherzustellen, dass diese nicht als Instrumente zur Manipulation der öffentlichen Meinung oder zur Untergrabung der Demokratie missbraucht werden.

Die philippinischen Behörden fordern von Meta eine Reihe konkreter Maßnahmen, um der Verbreitung von Desinformation auf ihren Plattformen entgegenzuwirken. Zu den geforderten Maßnahmen gehören unter anderem die proaktive Erkennung von Hochrisiko-Desinformation, beschleunigte Löschverfahren für staatlich gemeldete Inhalte und die Bereitstellung eines rund um die Uhr erreichbaren Ansprechpartners auf Führungsebene. Die Regierung verlangt von Meta eine verstärkte Verantwortung für die Inhalte, die auf ihren Plattformen verbreitet werden, und eine effektive Durchsetzung ihrer eigenen Richtlinien gegen Fehlinformationen. Darüber hinaus fordern die Behörden regelmäßige Transparenzberichte, um die Effektivität der ergriffenen Maßnahmen zu bewerten und die Rechenschaftspflicht des Unternehmens zu gewährleisten. Diese Berichte sollen detaillierte Informationen über die Art und Weise enthalten, wie Meta Desinformation erkennt, entfernt und bekämpft, sowie über die ergriffenen Maßnahmen zur Aufklärung und Sensibilisierung der Nutzer. Die Regierung erwartet, dass Meta seine Ressourcen und Technologien einsetzt, um die Verbreitung von Falschmeldungen zu verhindern und sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit Zugang zu zuverlässigen und verifizierten Informationen hat. Die philippinischen Behörden betonen die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit mit Meta, um die Herausforderungen durch Desinformation effektiv anzugehen und eine sichere und vertrauenswürdige Online-Umgebung für alle philippinischen Bürger zu schaffen.

Sollte Meta das Ultimatum verstreichen lassen, drohen dem Konzern ernsthafte Konsequenzen. Die Regierung behält sich Maßnahmen vor, die von strafrechtlichen Ermittlungsverfahren bis hin zu Einschränkungen des Plattformbetriebs auf den Philippinen reichen können. Die rechtliche Grundlage für mögliche Maßnahmen bilden Verstöße gegen das nationale Strafgesetzbuch sowie das Cybercrime-Gesetz. Die Regierung weist darauf hin, dass die Verbreitung von Falschmeldungen zu erheblichen Schäden führen kann, darunter Panikkäufe, Preisverzerrungen und die Untergrabung des Vertrauens in staatliche Institutionen. Daher wird Meta auch wegen möglicher Marktmanipulation belangt, um sicherzustellen, dass das Unternehmen für die wirtschaftlichen Auswirkungen von Desinformation zur Rechenschaft gezogen wird. Die philippinischen Behörden betonen, dass sie entschlossen sind, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Verbreitung von Fehlinformationen zu bekämpfen und die Interessen der philippinischen Bürger zu schützen. Die Regierung bekräftigt ihr Engagement für die Wahrung der Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit, betont aber gleichzeitig die Notwendigkeit, gegen die Verbreitung von Falschmeldungen vorzugehen, die zu erheblichen Schäden führen und die öffentliche Ordnung gefährden können. Die Regierung erwartet von Meta eine umfassende Reaktion auf das Ultimatum und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit, um die Herausforderungen durch Desinformation gemeinsam zu bewältigen und die Sicherheit und das Wohlergehen der philippinischen Bevölkerung zu gewährleisten





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