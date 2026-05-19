Philipp Lienhart, ein Freiburger Legionär, hat große Hoffnungen auf den Sieg in der Europa League und die WM mit Österreich. Seine Frisur von Brasiliens Ronaldo ist seine erste WM-Erinnerung. Seine früheren Teamkollegen Achraf Hakimi und Federico Valverde würden er im direkten Duell bei der WM wieder treffen.

Philipp Lienhart , ein Freiburg er Legionär, hat am Mittwoch das Ziel der Europa League -Sieger im Visier. Nach diesem Erfolg wartet die WM mit Österreich. Sein 30.

Geburtstag am 11. Juli würde er gerne mit Sachertorte und dem WM-Viertelfinale feiern. Seine Frisur von Brasiliens Ronaldo ist seine erste WM-Erinnerung. In seiner Zeit bei Real Madrid prägte ihn Trainer Zinedine Zidane.

Seine damaligen Teamkollegen Achraf Hakimi und Federico Valverde würden er im direkten Duell bei der WM wieder treffen. Davor wartet Mittwoch aber noch das Finale der Europa League mit Freiburg in Istanbul gegen Aston Villa. Ein Höhepunkt jagt den anderen! Mittwoch erlebt Philipp Lienhart mit Freiburg im Europa League-Finale in Istanbul gegen Aston Villa das bisher größte Spiel der Klubgeschichte.

Der ganze Verein schwimmt auf einer gigantischen Euphoriewelle. Dementsprechend selbstbewusst sagt Lienhart: "Wir sind noch nicht fertig, jetzt wollen wir auch den Pokal!





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