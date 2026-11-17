Phil Collins wird in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Der 75-Jährige erscheint mit Gehstöcken. Seine eingeschränkte Mobilität verdeutlicht den schweren Zustand.

Phil Collins feiert am vergangenen Wochenende eine bedeutende Karriereauszeichnung mit seiner Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame. Der 75-jährige britische Musik er erschien auf dem roten Teppier dieses renommierten Ereignisses, doch sein physischer Zustand offenbarte eine ernste Realität. Der ehemalige Frontmann der Band Genesis nutzte zwei Gehstöcke, um sich fortzubewegen, was den Zuschauern die aktuellen gesundheitlichen Einschränkungen des Stars deutlich vor Augen führte. Seine Kinder, darunter auch die bekannte Schauspielerin, unterstützten ihn bei diesem schmerzhaften Gang durch das Rampenlicht und gaben dem Moment eine familiäre Dimension inmitten der Gala.

Physische Einschränkungen prägen öffentlichen Auftritt

Die Gesundheit von Phil Collins hat sich in den letzten Jahren erheblich verschlechtert, was seine Beweglichkeit stark beeinträchtigt. Bei seinem seltenen öffentlichen Auftritt musste er sich schwerpunktmäßig auf seine Gehstöcke verlassen, um Stabilität zu finden. Diese sichtbare Unterstützung durch zwei Hilfsmittel war ein markantes Symbol für die körperlichen Grenzen, die der Musiker aktuell bewältigen muss. Es war nicht nur ein politischer Moment, sondern eine deutliche Demonstration der aktuellen physischen Verfassung des 75-Jährigen vor einem weltweiten Publikum.

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Die Band Genesis, der Phil Collins als Frontmann diente, verabschiedete sich bereits im Jahr 2022 offiziell von der Konzertbühne. Dieser Schritt markierte das Ende einer Ära, die durch enorme Erfolge und eine tiefe Verbindung zu den Fans geprägt war. Die Entscheidung, die Bühnen zu verlassen, wurde durch die sich verschlimmernden Gesundheitsprobleme des Sängers erzwungen. Die Trennung von der Live-Tournee war daher ein notwendiger, aber emotional schwerer Schritt für die Bandmitglieder und ihre Unterstützer.

Fünf Knieoperationen und Ende der Schlagzeug-Karriere

Phil Collins muss seit Jahren mit erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen leben, die seine Karriere als Schlagzeuger unwiderruflich beendet haben. Er hat insgesamt fünf Knieoperationen hinter sich, die jedoch seine Mobilität nur unzureichend wiederherstellen konnten. Das Spielen des Schlagzeugs ist ihm aufgrund dieser komplexen körperlichen Beschwerden kaum noch möglich. Diese Tatsache trennt ihn von einer Fähigkeit, die ihn über Jahrzehnte hinweg zu einem der gefeiertsten Drummer der Musikgeschichte gemacht hat.

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Die Anwesenheit seiner Kinder auf dem roten Teppich unterstrich die familiäre Bindung in dieser schwierigen Phase. Während die öffentliche Wahrnehmung oft auf den musikalischen Erfolg fokussiert ist, rückt hier die persönliche Realität in den Mittelpunkt. Die Unterstütung durch die Familie hilft, den öffentlichen Druck der Aufmerksamkeit zu mildern. Es bleibt abzuwarten, wie sich sein Zustand in den kommenden Monaten entwickeln wird, da die Genesung nach mehreren orthopädischen Eingriffen langwierig sein kann.

Dankbarkeit und ungewisse Zukunft für neue Musik

Trotz der offensichtlichen körperlichen Leiden zeigte sich Phil Collins auf der Veranstaltung dankbar für seine langjährige Karriere. Er richtete Worte der Wertschätzung an seine Fans, die ihn durch die Jahre begleitet haben. Diese Dankbarkeit stand im Kontrast zur tristen Realität seiner eingeschränkten körperlichen Verfassung. Der Künstler machte seinen Anhängern sogar die Hoffnung auf neue künstlerische Arbeiten, indem er andeutete, dass er sich noch nicht vollständig von der Musik verabschiedet habe.

Allerdings bleibt unklar, ob Phil Collins tatsächlich wieder ins Studio zurückkehren wird, um neues Material aufzunehmen. Die körperlichen Voraussetzungen für eine intensive Studioarbeit sind derzeit fraglich, besonders da das Schlagzeugspiel ausgefallen ist. Ob er sich auf das Singen konzentrieren wird oder ganz aus der Öffentlichkeit verschwindet, ist offen. Die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame markiert somit eher einen Rückblick als den Beginn einer neuen Schaffensperiode.