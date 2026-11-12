Pflichtkonten bei Lufthansa Group: Travel ID für Online-Check-in ab November 2026

Austrian Airlines und Lufthansa Group führen ab November 2026 eine Travel ID für den Online-Check-in ein. Lesen Sie Details zu Fristen, Ausnahmen und betroffenen Flughäfen.

Seit dem 2. November 2026 gilt für Reisende mit Austrian Airlines und weiteren Gesellschaften der Lufthansa Group eine neue Pflicht: Der Online-Check-in bei Abflügen aus Österreich ist nur noch mit einem kostenlosen Kundenkonto möglich.

Diese Regelung, die unter der Bezeichnung Travel ID bekannt ist, markiert einen strukturellen Wandel in der digitalen Abfertigung der Passagiere und betrifft fortan die Routineabwicklung auf Smartphones und Computern.

Für Millionen von Flugreisenden gehört die digitale Einreiseabfertigung längst zum Standard. Doch der etablierte Prozess, bei dem lediglich Buchungscode und Nachname zur Seat-Auswahl reichen, ist an seinen Grenzen angelangt. Die Lufthansa Group setzt nun konsequent auf eine zentralisierte Identitätsverwaltung, um Datenhoheit und Sicherheitsstandards im digitalen Raum zu vereinheitlichen. Dies betrifft nicht nur die Flagcarrier der Gruppe, sondern das gesamte Ökosystem der betroffenen Partnerunternehmen.

Einführung der Travel ID Registrierungspflicht

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Die Travel ID fungiert als das zentrale digitales Benutzerkonto für die gesamte Lufthansa Group. Sie ersetzt die isolierten Logins der einzelnen Marken und ermöglicht einen integrierten Zugang zu Services von Austrian Airlines, Lufthansa, Swiss, Brussels Airlines, Air Dolomiti, Edelweiss und Discover Airlines. Ziel dieser Maßnahme ist die Vereinfachung der Datenverwaltung und die Schaffung eines durchgängigen Nutzererlebnisses über alle Marken hinweg.

Zur Eröffnung eines solchen Kontos sind präzise Angaben erforderlich, die die Identität des Reisenden eindeutig verifizieren. Notwendig sind hierbei der vollständige Name, eine gültige E-Mail-Adresse sowie das Geburtsdatum des Passagiers. Nach der Vergabe eines sicheren Passworts wird die Anmeldung durch eine Bestätigungsmail aktiviert. Weitere Daten wie Zahlungsinformationen oder Ausweisdokumente können freiwillig hinterlegt werden, sind für die Grundfunktion jedoch nicht zwingend erforderlich.

Gestaffelter rollout auf weitere Standorte

Die Lufthansa Group setzt die Umstellung nicht schlagartig, sondern in einer sorgfältig geplanten Phasenstruktur um. Nach der bereits erfolgten Einführung für Abflüge aus Österreich am 2. November 2026, werden die nächsten Schritte genau terminiert sein. Am 16. November 2026 erweitert sich die Registrierungspflicht auf Abflüge aus München und Zürich sowie auf alle Flüge aus den USA, Kanada und Mexiko.

Die dritte und letzte Phase der Ausweitung ist für den 30. November 2026 vorgesehen. Ab diesem Datum sollen Frankfurt am Main und alle übrigen weltweiten Abflugregionen folgen. Diese gestaffelte Vorgehensweise ermöglicht es der IT-Infrastruktur, den Anstieg der neuen Nutzerkonten zu bewältigen, und gibt den betroffenen Flughäfen sowie den Passagieren ausreichend Zeit für die Anpassung der gewohnten Routinen.

Konkrete Auswirkungen auf Passagiere und Buchung

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Betroffene Passagiere werden im Vorfeld ihrer Reise umfassend über die neuen Anforderungen informiert. Die Lufthansa Group kündigt an, entsprechende Hinweise per E-Mail, in der Einladung zum Check-in sowie direkt auf den jeweiligen Check-in-Seiten auszuspielen. Dies soll sicherstellen, dass keine Buchung aufgrund technischer Hürden am Flughafen scheitert, da die Information proaktiv an die Kunden weitergeleitet wird.

Für die praktische Durchführung am Airport bietet die Fluggesellschaft dennoch klare Alternativen an. Wer kein neues Kundenkonto erstellen möchte oder kann, behält das Recht auf den direkten Check-in am Flughafen. Sowohl an den klassischen Schaltern als auch an den automatisierten Check-in-Terminais ist die Nutzung der Travel ID nicht zwingend erforderlich. Die physische Anwesenheit vor Ort bleibt somit eine valide Option.

Ausnahmen und Besonderheiten bei Gruppenreisen

Neben der Option zur Präsenzabfertigung am Airport gibt es auch Ausnahmen vom Online-Check-in mit Konto. Diese betreffen bestimmte Gruppenbuchungen, Reisen, die über Reiseveranstalter gebucht wurden, sowie ausgewählte Charterflüge. In diesen Fällen kann der Check-in weiterhin mit den bereits bereitgestellten Reisedaten und ohne neue Registrierung erfolgen.

Eine weitere wichtige Erleichterung gilt für Familien und gemeinsam reisende Gruppen. Es ist nicht mehr erforderlich, für jede einzelne Person ein separates Kundenkonto anzulegen. Wenn mehrere Passagiere unter derselben Buchungsnummer erfasst sind, darf eine Person den Online-Check-in über ihre eigene Travel ID für alle Mitreisenden übernehmen. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand bei größeren Reisegruppen erheblich.

Ablauf und Fristen bei Austrian Airlines

Der grundsätzliche Ablauf der Buchung bleibt für den Nutzer weitgehend unverändert. Zuerst wird die Reise auf der Website oder in der App der Fluggesellschaft mit dem Nachnamen und dem Buchungscode oder der Ticketnummer aufgerufen. Im nächsten Schritt erfolgt die Anmeldung mit der bestehenden Travel ID. Wer noch kein Konto besitzt, muss dieses im Prozess erstellen.

Bei Austrian Airlines öffnet der Online-Check-in für Flüge von oder nach Wien in der Regel 47 Stunden vor dem geplanten Abflug. Für einzelne Reiseziele können hiervon abweichende Fristen gelten. Reisende sollten daher vor der Buchung prüfen, ob für den gewünschten Abflugzeitpunkt die Travel ID bereits aktiv ist, um Verzögerungen zu vermeiden. Der Check-in am Flughafen bleibt auch ohne digitales Konto jederzeit möglich.