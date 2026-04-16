Pflegekraft verliert Zulassung nach Sex mit Kollegen im Krankenhaus

Eine psychiatrische Krankenschwester aus Wales wurde aufgrund von sexuellem Fehlverhalten am Arbeitsplatz entlassen und ihre Zulassung entzogen, nachdem sie eine nicht gemeldete Beziehung mit einem Kollegen einging und sich mehrmals sexuell am Arbeitsplatz betätigte.

Eine psychiatrische Krankenschwester aus Wales hat ihren Arbeitsplatz und ihre Berufszulassung verloren, nachdem sie dreimal sexuelle Handlungen mit einem Kollegen im Krankenhaus vorgenommen hatte. Die Betroffene, bekannt als Kate S., war auf der gesicherten Rehabilitationseinheit Rowan Station im Glanrhyd Hospital in Bridgend tätig. Diese Station ist ausschließlich für männliche Patienten bestimmt, von denen viele eine strafrechtliche Vergangenheit haben und aus dem Gefängnis stammen. Die Beziehung zu ihrem Kollegen begann im Oktober 2020 und dauerte bis zum Sommer 2021.

Ein kritischer Punkt in dem Fall ist, dass S. diese intime Verbindung nicht ihrem Arbeitgeber, dem Swansea Bay University Health Board, meldete. Dies verstieß gegen die geltenden Richtlinien des Gesundheitsboards und wog schwer in der Beurteilung ihres Verhaltens.

Die Konsequenzen ließen nicht lange auf sich warten. Nach Berichten von dailystar.co.uk wurde S. aus dem britischen Pflegeregister gestrichen. Ein Disziplinarausschuss urteilte, dass sie sich an drei verschiedenen Gelegenheiten sexuell im Umfeld ihrer Arbeit betätigt hatte. Zeugenaussagen belegen, dass die Geräusche aus dem Raum, in dem die Handlungen stattfanden, etwa fünf Minuten lang zu hören waren. Besonders brisant an der Angelegenheit war die Tatsache, dass S. kurz zuvor eine vorübergehende Beförderung zur Stationsleiterin erhalten hatte. Diese zusätzliche Verantwortung und Vertrauensposition machte ihr Fehlverhalten noch gravierender und untergrub das Vertrauen in ihre professionelle Integrität.

Die sexuelle Aktivität fand während der Arbeitszeit auf einer Station statt, die als besonders sensibel gilt und in der die Sicherheit und das Wohl der gefährdeten Patienten oberste Priorität haben muss. Der gesamte Vorfall kulminierte in ihrer fristlosen Entlassung wegen groben Fehlverhaltens. Dies bedeutete nicht nur den Verlust ihres Arbeitsplatzes, sondern auch das Ende ihrer beruflichen Laufbahn als Krankenschwester.

Die Aberkennung der Zulassung ist eine der schwerwiegendsten Sanktionen, die im Pflegeberuf verhängt werden können, und spiegelt die Ernsthaftigkeit der Missachtung professioneller und ethischer Standards wider. Die Entscheidung des Disziplinarausschusses unterstreicht die Notwendigkeit einer strikten Einhaltung von Verhaltenskodizes und Richtlinien im Gesundheitswesen, insbesondere in Umgebungen, die ein hohes Maß an Diskretion und Verantwortung erfordern.

Der Fall Kate S. wirft ein Schlaglicht auf die strengen Regeln, die das Verhalten von Pflegekräften im Dienst regeln und die unabdingbar sind, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in diese lebenswichtige Berufsgruppe zu wahren. Die Situation am Glanrhyd Hospital, einer Einrichtung, die sich der Rehabilitation von psychisch kranken Männern widmet, erfordert ein Höchstmaß an Professionalität und Verantwortungsbewusstsein von allen Mitarbeitern, um die Sicherheit und das Wohlergehen der anvertrauten Patienten zu gewährleisten. Die nicht gemeldete Beziehung und das daraus resultierende Fehlverhalten haben diese Grundsätze verletzt und zu den drastischen Konsequenzen geführt, die nun für die ehemalige Krankenschwester gelten.





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