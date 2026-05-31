Pflanzendrinks vs. Kuhmilch: Faktencheck zeigt Vor- und Nachteile

Sind Hafer-, Soja- und Mandeldrinks wirklich gesünder? Ein Faktencheck zu Nährstoffen, Allergien und Umweltbilanz.

Pflanzliche Milchalternativen erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Ob Hafer-, Soja- oder Mandeldrink - sie stehen in vielen Kühlschränken und werden oft als gesündere und umweltfreundlichere Alternative zur Kuhmilch angepriesen.

Doch stimmen diese Annahmen? Ein genauer Faktencheck zeigt, dass viele pauschale Behauptungen nicht haltbar sind. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) betont, dass Kuhmilch von Natur aus hochwertiges Eiweiß, Kalzium, Vitamine und Jod enthält - Nährstoffe, die für den menschlichen Körper essenziell sind. In pflanzlichen Drinks hingegen sind diese Mikronährstoffe meist nur in zugesetzter Form vorhanden.

Wer also auf Milch verzichtet, muss sorgfältig auf die Zutatenliste achten oder die Nährstoffe anderweitig zuführen. Insbesondere bei Bio-Produkten ist Vorsicht geboten: Nach EU-Öko-Verordnung dürfen diesen keine Vitamine oder Mineralstoffe zugesetzt werden, es sei denn, es ist gesetzlich vorgeschrieben. Da für Pflanzendrinks keine solche Pflicht besteht, sind Bio-Varianten oft nährstoffärmer. Einige Hersteller umgehen dies durch Kombinationsprodukte wie Hafer-Alge-Drinks, doch diese Praxis ist rechtlich umstritten.

Für Allergiker und Menschen mit Laktoseintoleranz scheinen Pflanzendrinks die ideale Lösung zu sein. Doch auch sie können Risiken bergen. Viele Alternativen basieren auf Soja, Nüssen, Hafer oder Lupinen - allesamt potenzielle Allergene, die entsprechend gekennzeichnet sein müssen. Der Deutsche Allergie- und Asthmabund weist zudem auf die Unsicherheit bei Hinweisen auf Spuren von potenziellen Allergenen hin, da unbeabsichtigte Einträge durch Produktionsanlagen möglich sind.

Besonders kritisch ist die Situation bei Kleinkindern: Sie sind auf eine ausreichende Versorgung mit Kalzium, Jod, Vitamin B2, B12 und Eiweiß angewiesen. Pflanzendrinks enthalten diese Stoffe natürlicherweise kaum. Das Netzwerk Gesund ins Leben, eine Initiative des Bundesernährungsministeriums, urteilt daher, dass Pflanzendrinks kein gleichwertiger Ersatz für Kuhmilch sind. Die Datenlage zu langfristigen Auswirkungen auf Wachstum und Gesundheit ist dünn, doch Studien deuten darauf hin, dass ein hoher Konsum von Milchalternativen in der frühen Kindheit das Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigungen erhöhen kann.

Eltern, die auf Milchprodukte verzichten möchten, wird daher eine qualifizierte Ernährungsberatung empfohlen. Aus Umweltsicht schneidet Kuhmilch deutlich schlechter ab als pflanzliche Alternativen. Eine Übersichtsstudie von 2018 zeigt pro Liter: Kuhmilch verursacht etwa dreimal so viele Treibhausgase, benötigt zehnmal so viel Fläche, einen höheren Wasserverbrauch und führt zu stärkerer Überdüngung. Wissenschaftsautorin Hannah Ritchie fasst die Ergebnisse für Our World in Data zusammen und betont, dass pflanzliche Optionen wie Hafer-, Soja- oder Mandeldrinks in allen Umweltkennzahlen besser abschneiden.

Dennoch sollte die Wahl nicht allein auf Basis der Umweltbilanz getroffen werden, da die Nährstoffzusammensetzung entscheidend für die Gesundheit ist. Ein bewusster Umgang mit beiden Alternativen - sei es Kuhmilch oder Pflanzendrink - ist daher ratsam. Letztlich hängt die ideale Wahl von individuellen Bedürfnissen, Allergien und ethischen Präferenzen ab





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