Pfingstwochenende in Lignano: Ruhe, aber Diskussionen

Trotz Alkoholexzessen, Anzeigen und Polizeieinsätzen war das Pfingstwochenende im italienischen Badeort Lignano laut Behörden weitgehend ruhig verlaufen. Die Feierlichkeiten mit Beteiligung österreichischer Jugendlicher verliefen ohne größere Zwischenfälle. Die Arbeiter der Müllentsorgungsgesellschaft säuerten die Straßen von Flaschen und Plastikbechern. Die Hauptplatz Piazza della Fontana war Zentrum der Feierlichkeiten, wo es zu Polizeieinsätzen kam.

Trotz Alkoholexzessen, Anzeigen und Polizeieinsätze n ist das Pfingstwochenende im italienischen Badeort Lignano laut Behörden weitgehend ruhig verlaufen. Die Adria-Badeortschaft Lignano in Friaul hat nach dem Pfingstwochenende eine positive Bilanz gezogen.

Die Feiern mit Beteiligung österreichischer Jugendlicher sind demnach ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Die Arbeiter der Müllentsorgungsgesellschaft waren am Montagfrüh im Einsatz, um die Straßen von Flaschen und Plastikbechern zu säubern. Spuren der nächtlichen Partys seien verschwunden, hieß es aus der Gemeinde. Zehntausende Kurzurlauber waren am Pfingstwochenende an der Oberen Adria eingetroffen, unter ihnen rund 20.000 Österreicherinnen und Österreicher.

Viele von ihnen wollten unter dem Motto ‘Tutto Gas’ Partys feiern. Zentrum der Feierlichkeiten war auch am Sonntagabend der Hauptplatz Piazza della Fontana, wo es zu einigen Polizeieinsätzen kam. Die Behörden meldeten Vorfälle im Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum, kleinere Diebstähle, Schlägereien und Fälle von Ruhestörung. Auch in Wohngebieten nahe der Partymeile kam es zu Spannungen.

Dort sollen Glasflaschen von Balkonen geworfen worden sein. Die Polizei griff mehrfach ein, um die Lage zu beruhigen. Laut den Carabinieri wurde ein 19-jähriger Österreicher wegen Besitzes eines Klappmessers mit einer 17 cm langen Klinge angezeigt. Ein 41-jähriger Mann aus Friaul wurde an Bord eines Ferrari mit österreichischem Kennzeichen kontrolliert und infolge seines positiven Alkoholtests mit einer Verwaltungsstrafe belegt.

Gegen 14 Österreicher wurden Bußgelder wegen lauter Musik zu Nachtstunden, wegen unzüchtiger Handlungen in der Öffentlichkeit und wegen Urinierens in der Öffentlichkeit verhängt. Trotz des zum Großteil ruhigen Verlaufs des Pfingstwochenendes fehlte es nicht an Diskussionen unter den Einheimischen.

‘Auch dieses Jahr ist es zur Barbareninvasion gekommen. Die Gewinne bleiben bei den Lokalbetreibern, die Schäden trägt die Gemeinde Lignano: Ein fragwürdiges Geschäft’, kommentierte eine Einwohnerin auf Facebook. Für Pfingstmontag – der erste größere Rückreisetag – sind zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen vorgesehen. Geplant sind mehr Personal zur Verkehrslenkung sowie ein Pannendienst auf der Autobahn A23 Udine-Tarvisio.

Da für Schwerfahrzeuge in Österreich ein Fahrverbot gilt, wurden außerdem zusätzliche Parkmöglichkeiten am Grenzterminal Pontebba sowie im Industriegebiet von Amaro eingerichtet





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