Pfingstferien: Polizei rechnet mit Staus und erhöhtem Verkehrsunfallrisiko in Vorarlberg

Die Polizei in Vorarlberg rechnet mit Staus und erhöhtem Verkehrsunfallrisiko wegen Ferienbeginns und Baustellen auf der A14. Die ÖBB stocken über Pfingsten mehrere Verbindungen auf.

Zu Pfingsten rollt die erste große Reisewelle durch Vorarlberg . Wegen Ferienbeginns in Teilen Deutschlands, Baustellen auf der A14 und Ausflugsverkehr rechnet die Polizei mit Staus und erhöhtem Risiko.

Das Pfingstwochenende gehört traditionell zu den verkehrsreichsten Zeiten des Jahres. Auch heuer dürfte es auf Vorarlbergs Straßen eng werden – besonders auf der A14 im Raum Bregenz. In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt beginnen die Pfingstferien, viele Urlauber sind Richtung Süden unterwegs. Die Vorarlberger Polizei kündigt deshalb landesweite Schwerpunktkontrollen an.

Peter Rüscher von der Verkehrspolizei Vorarlberg betont, Ziel sei es, das Bewusstsein für die Gefahren im Straßenverkehr zu schärfen. Im Vorjahr wurden zu Pfingsten mehr als 30 Alko- und Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen. Zusätzlich zum Reiseverkehr könnten mehrere Baustellen auf der Rheintal- und Walgauautobahn für Verzögerungen sorgen. Derzeit erstrecken sich sechs Baustellen über rund 60 Kilometer.

Betroffen sind unter anderem Abschnitte mit Tempo 60, einzelne Abfahrten sowie der Pfändertunnel, der bis 24. Oktober nachts gesperrt ist. Auch das schöne Wetter dürfte die Lage verschärfen: Neben Urlaubern sind viele Tagesausflügler und Motorradfahrer unterwegs. Im vergangenen Jahr wurden in Vorarlberg am Pfingstwochenende 24 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt.

Entlastung soll auch die Bahn bringen. Die ÖBB stocken über Pfingsten mehrere Verbindungen auf, unter anderem auf der Weststrecke. Am Samstag ist ein zusätzlicher Zug zwischen Wien und Feldkirch geplant. Insgesamt sollen am Pfingstwochenende 7.200 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung stehen. Die ÖBB empfehlen an starken Reisetagen eine Sitzplatzreservierung





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