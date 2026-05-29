Pfingstdialog 2026: Europa muss aus Komfortzonen ausbrechen

Beim Pfingstdialog 2026 auf Schloss Seggau diskutierten Experten wie Johannes Hahn und Carlo Masala über Europas Zukunft. Hahn forderte ein Ende der Abhängigkeiten von billiger Energie, US-Sicherheit und fernöstlicher Technologie sowie eine offensive Handelspolitik. Masala warnte vor äußeren Bedrohungen durch Russland, China und die USA sowie inneren Gefahren durch rechtsradikale Kräfte.

Unter dem Motto EUROPA (s) STÄRKEN versammelten sich am 20. und 21. Mai auf Schloss Seggau in der Südsteiermark hochkarätige Experten zum Pfingstdialog 2026. In der Eröffnungsrede betonte der steirische Wirtschaft s- und Wissenschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer die Notwendigkeit eines neuen europäischen Selbstverständnisses und Selbstbewusstseins.

Diesem Credo schloss sich Johannes Hahn, Präsident des Generalrats der Österreichischen Nationalbank, in seinem Impulsvortrag an. Er rief dazu auf, Europa gemeinsam zu stärken und betonte, dass das Motto Vereint in der Vielfalt mehr denn je gelte. Hahn warnte davor, dass sich Europa jahrzehntelang in drei Komfortzonen eingerichtet habe: billige Energie, durch die USA bereitgestellte Sicherheit und günstige Technologie aus dem Fernen Osten. Diese drei Sicherheiten existierten heute nicht mehr, und Europa müsse sich darauf einstellen.

Daher sei auch der Beitrag Österreichs erforderlich, damit Europa gestärkt in globale Auseinandersetzungen und Wettbewerbe gehen könne. Als große Herausforderung skizzierte Hahn den Gegensatz zwischen illiberalem, diktatorischem Turbokapitalismus und Demokratie, Freiheit, Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit sowie ökosozialer Marktwirtschaft. Die regelbasierte Weltordnung sei unter Druck geraten. Hahn forderte, dass Europa eine Führungsrolle übernehmen und seine Kräfte stärken, konsolidieren und ausbauen müsse.

Österreich müsse sich von nationalen Komfortzonen und heiligen Kühen verabschieden. Wer glaube, Österreich mit einem Schutzwall umgeben zu können, gefährde den Wohlstand des Landes. Angesichts der Exportstärke plädierte Hahn für die offensive Unterstützung und Weiterentwicklung internationaler Handelsabkommen. Je mehr Handelsverträge mit Staaten und idealerweise mit Blöcken abgeschlossen würden, desto enger sei das Netz einer regelbasierten Weltordnung im eigenen Interesse.

Europa müsse eine wirtschaftliche Großmacht darstellen und gleichzeitig die militärische Performance erhöhen. Die Neutralität sei angesichts der veränderten globalen Ordnung und der sicherheitspolitischen Situation Europas zu überdenken. Dazu sei eine Änderung der österreichischen Mentalität nötig, um Freiräume für Entscheidungen zu schaffen. Hahn monierte zudem das Einschlafen der Verfassungs- und Verwaltungsreform und forderte die Angleichung des Pensionssystems an die Lebenserwartung sowie das Heben wirtschaftlicher Potenziale und ungenutzter Rohstoffe.

Der Politikwissenschaftler Carlo Masala widmete sich in seiner Keynote dem Thema Was Europa sein könnte, wobei es um kurz- bis mittelfristig Machbares ging. Er sieht die Sicherheit als Voraussetzung für die Freiheit der gesellschaftlichen Eigenentwicklung, deren Grundlage die Demokratie ist, als gefährdet. Diese Freiheit sei aufgrund der konkreten militärischen Bedrohung durch ein imperiales Russland, das gemeinsam mit China die Zerstörung der liberalen Weltordnung verfolgt, in Gefahr. Es gehe darum, ob diese Weltordnung überlebe oder durch eine neue ersetzt werde.

Hinzu komme eine äußere Bedrohung durch die USA, die sich vom Hegemon zu einer imperialen Macht mit Blick auf Europa wandelten. Bewegungen in Europa, die den Amerikanern nicht gefielen, würden mit Zöllen oder Truppenabzügen bedroht. Russland, China und die USA seien dezidierte Feinde der Europäischen Union. Der Hauptgrund dafür sei, dass die EU beim Außenhandel als einheitlich handelnder Akteur eine Weltmacht darstelle.

Daher unterstützten Anhänger der MAGA-Bewegung und Rechtsradikale in den USA rechtsradikale und rechtspopulistische Kräfte in Europa, die europafeindlich seien. Als innere Bedrohung der Freiheit erachtet Masala den Aufstieg dieser rechtsradikalen und rechtspopulistischen Kräfte in ganz Europa. Der Pfingstdialog endete mit einem Appell, die europäischen Werte zu verteidigen und die Handlungsfähigkeit der EU zu stärken





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