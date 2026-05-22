Pfingst: Hitzewelle nach der anderen

Die Temperaturen werden im Pfingstwochenende extrem ansteigen, während am Wochenende dominiert das sonnige Wetter währenddessen das Windes wird deutlich schwächer.

Das kommende Pfingstwochenende wird mit heißem Sommerwetter angesagt. An einigen Höfen wie dem Traunsee werden die heimischen Seen ruhig bleiben, während die Temperatur en nach Tagelangem schwankendem Wetter von 20 bis 32 Grad steigen sollten.

Während des Wochenendes dominiert das sonnige Wetter, während der Wind deutlich schwächer wird. In einigen Regionen könnten es sogar Rekordtemperaturen geben. Am Freitag werden es bereits die frühen Frühlingsgewitter bringen, aber am Pfingstmontag drohen noch keine Regenfälle





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