Pfefferspray gegen Menge vor Wiener Club, 40 Verletzte bei Halloween-Chaos

Chaos vor einem Wiener Club: Security sprüht Pfefferspray in Menge, 40 Personen werden verletzt. Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Vor einem bekannten Hip-Hop-Club in der Wiener Leopoldstadt kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem schweren Vorfall, bei dem ein Sicherheitsmitarbeiter Pfefferspray gegen eine große Menschenmenge einsetzte. Gegen 1.15 Uhr drängten sich zahlreiche Personen vor dem Eingang des Lokals, wobei viele von ihnen bereits reguläre Online-Vorverkaufskarten gekauft hatten. Trotz dieser Tickets wurde vielen Gäste der Einlass mit der Begründung verweigert, dass das Haus bereits voller besetzter Plätze sei. Dies führte zu großer Unmut und Verwirrung unter den wartenden Besuchern, die sich auf ihre gekauften Eintrittskarten verlassen hatten.

Verweigerung des Einlasses trotz Tickets

Besonders ärgerlich für die Betroffenen war die wahrgenommene Ungleichbehandlung. Augenzeugen berichteten, dass während sie mit ihren bezahlten Tickets draußen auf den Einlass warteten, andere Personen ohne Vorverkaufskarten in den Club eingelassen wurden. Dies sorgte für eine weitere Eskalation der Stimmung vor dem Lokal. Die Polizei wurde aufgrund des enormen Andrangs und der daraus resultierenden Unruhe alarmiert. Als die Beamten eintrafen, stellten sie fest, dass die Kontaktaufnahme mit dem Sicherheitspersonal aufgrund der großen Menschenmenge vor dem Clubeingang zunächst schwierig war.

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Eskalation durch Pfefferspray-Einsatz

Während sich die Polizisten einen Überblick über die Lage verschafften, eskalierte die Situation plötzlich und dramatisch. Ein 23-jähriger österreichischer Sicherheitsmitarbeiter griff zu Pfefferspray und sprühte den Reizstoff gezielt in Richtung der wartenden Menschen. Die Folgen dieses aggressiven Eingriffs waren sofort spürbar und schwerwiegend. Zahlreiche Partygäste bekamen das Pfefferspray ab, was zu akuten Gesundheitsbeschwerden und Panik führte. Die Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien wurden zur Stelle gerufen, um die Verletzten zu versorgen.

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Zahlreiche Verletzte und Krankenhausaufenthalte

Rund 40 Personen mussten medizinisch von der Berufsrettung Wien versorgt werden. Die Schwere der Verletzungen variierte, aber für zwei 18-Jährige und eine 19-Jährige endete die Partynacht sogar im Krankenhaus. Auch ein anwesender Polizist wurde durch das Pfefferspray verletzt. Zum Glück konnte der Beamte nach einer vor Ort durchgeführten Versorgung seinen Dienst weiterhin fortführen. Der Vorfall wurde von der Polizei akribisch aufgenommen und dokumentiert. Der 23-jährige Sicherheitsmitarbeiter wurde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung angezeigt.

Ungeklärte Hintergründe des Vorfalls

Trotz der klaren Faktenlage zu den Verletzungen und der Anzeige bleiben einige Fragen offen. Es ist derzeit noch unklar, warum der Security-Mitarbeiter zu extremen Mitteln wie Pfefferspray gegriffen hat. Auch die genauen Ursachen für das enorme Gedränge vor dem Club können noch nicht abschließend geklärt werden. Die Polizei ermittelt weiterhin, um den genauen Hergang des Vorfalls und eventuelle Versäumnisse im Sicherheitskonzept des Clubs aufzuklären. Für die betroffenen Jugendlichen und Partygäste bleibt die Nacht ein traumatisches Erlebnis, das weit über die ursprüngliche Halloween-Feier hinausgeht.