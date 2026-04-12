Petition gegen Straßenverbreiterung in Greifenstein-Altenberg gestartet

Rechtsanwalt Alexander Klauser startet eine Online-Petition gegen die geplante Straßenverbreiterung in der Badesiedlung Greifenstein-Altenberg. Die Petition, unterstützt von verschiedenen Siedlervereinen, richtet sich gegen die geplanten Änderungen im Raumordnungs- und Bebauungsplan. Bürgermeisterin Susanna Kittinger lädt zu einer Informationsveranstaltung ein.

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen. Rechtsanwalt Alexander Klauser hat eine Online- Petition mit dem Titel 'Natur erhalten - Nein zur Straßenverbreiterung in der Badesiedlung Greifenstein-Altenberg ' gestartet.

Dieser Schritt folgt auf die Verhinderung eines Beschlusses der neuen Bestimmungen für die Badesiedlung durch den Auszug von Grünen, NEOS und der Bürgerliste aus der Gemeinderatssitzung. Klauser mobilisiert nun die Öffentlichkeit vor der Wiederholung der Gemeinderatssitzung. Bürgermeisterin Susanna Kittinger lädt am Donnerstag zu einer Informationsveranstaltung ein, um die Bürger über die geplanten Maßnahmen zu informieren.\Die Online-Petition 'Natur erhalten - Nein zur Straßenverbreiterung in der Badesiedlung Greifenstein-AltenbergVereine der Badesiedlung' richtet sich an die Plattform 'Mein#Aufstehn' und thematisiert die geplanten Änderungen im Raumordnungs- und Bebauungsplan. Die Initiative wird gemeinsam mit allen Siedlervereinen der Badesiedlung getragen, darunter die IGM Dschungeldorf, der Kleingärtnerverein Greifenstein-Altenberg, die Plattform Naturjuwel Altarm und der Verein Saubere Badesiedlung. Dies zeigt eine breite Front gegen die geplanten Straßenverbreiterungen und unterstreicht das Engagement der Bewohner für den Erhalt der Natur und des Lebensraums in der Badesiedlung. Die Petition zielt darauf ab, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und die Entscheidungsträger zu beeinflussen, um eine nachhaltige Lösung für die Zukunft der Badesiedlung zu finden. Die Bedenken betreffen vor allem die Auswirkungen der Straßenverbreiterung auf die Umwelt, die Erhaltung der natürlichen Schönheit und die Lebensqualität der Bewohner.\Die Zusammenarbeit der verschiedenen Vereine unterstreicht das gemeinsame Ziel, die Interessen der Bewohner zu vertreten und sich für den Erhalt der natürlichen Umgebung einzusetzen. Die Petition ist ein wichtiger Schritt, um die Öffentlichkeit zu informieren und zu mobilisieren. Die Informationsveranstaltung der Bürgermeisterin bietet eine weitere Gelegenheit, die Bedenken der Bürger zu diskutieren und mögliche Lösungen zu erörtern. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um die Zukunft der Badesiedlung zu gestalten und sicherzustellen, dass die Interessen der Bewohner und der Erhalt der Natur berücksichtigt werden. Die Initiatoren der Petition hoffen auf eine breite Unterstützung und ein klares Signal an die Entscheidungsträger, dass die Bevölkerung die geplante Straßenverbreiterung ablehnt. Es ist ein Appell für eine nachhaltige Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gemeinschaft und den Schutz der Umwelt in Einklang bringt. Die Reaktion der Gemeinde und die Ergebnisse der Informationsveranstaltung werden zeigen, wie die Verantwortlichen auf die Bedenken der Bürger reagieren und welche weiteren Schritte unternommen werden, um eine akzeptable Lösung zu finden





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