Die Wiener Festwochen haben den antidemokratischen US-Tech-Mogul Peter Thiel erneut eingeladen, jedoch ohne ihn zu einem Frontalvortrag zu laden. Stattdessen wurde er für eine Podiumsdiskussion mit dem Tiroler Theologen Wolfgang Palaver gewinnen. Leider musste die Einladung kurzfristig abgesagt werden, nachdem Milo Rau, Intendant der Wiener Festwochen, bekannt wurde, dass er die Einladung selbst ausgesprochen hatte und die öffentliche Infragestellung dieser Entscheidung mit einer pseudodemokratischen Debatte einherging. Die Festspiel-Geschäftsführung entschied dann allein, den Auftritt von Thiel abzusagen. Die mediale Berichterstattung zeigte die Unzuverlässigkeit des Intendants an und kritisierte die Festspiele für ihre unüberprüften Proteste. Milo Rau, bekannt für seine Eskalationsspirale und seine Strategie der Aufmerksamkeit durch Chaos, zeigte sich in diesem Fall als Intendant der Wiener Festwochen. Sein Konzept, das durch die Entgleisung in sich eingeschrieben ist, hat die Entgleisung in sich eingeschrieben und die Festspiele international diskreditiert.

Die Wiener Festwochen haben den antidemokratischen US-Tech-Mogul Peter Thiel erneut eingeladen, jedoch ohne ihn zu einem Frontalvortrag zu laden. Stattdessen wurde er für eine Podiumsdiskussion mit dem Tiroler Theologen Wolfgang Palaver gewinnen.

Leider musste die Einladung kurzfristig abgesagt werden, nachdem Milo Rau, Intendant der Wiener Festwochen, bekannt wurde, dass er die Einladung selbst ausgesprochen hatte und die öffentliche Infragestellung dieser Entscheidung mit einer pseudodemokratischen Debatte einherging. Die Festspiel-Geschäftsführung entschied dann allein, den Auftritt von Thiel abzusagen. Die mediale Berichterstattung zeigte die Unzuverlässigkeit des Intendants an und kritisierte die Festspiele für ihre unüberprüften Proteste.

Milo Rau, bekannt für seine Eskalationsspirale und seine Strategie der Aufmerksamkeit durch Chaos, zeigte sich in diesem Fall als Intendant der Wiener Festwochen. Sein Konzept, das durch die Entgleisung in sich eingeschrieben ist, hat die Entgleisung in sich eingeschrieben und die Festspiele international diskreditiert





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