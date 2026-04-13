Peter Sloterdijk analysiert den neuen Autoritarismus: „Der Fürst und seine Erben“

Peter Sloterdijk untersucht in seinem neuen Buch „Der Fürst und seine Erben“ die Renaissance des Autoritarismus und analysiert die Figur des modernen Fürsten, darunter Donald Trump, unter Rückgriff auf Machiavellis Klassiker.

Peter Sloterdijk , einer der renommiertesten zeitgenössischen deutschen Philosophen, widmet sich in seinem neuen Werk „ Der Fürst und seine Erben“ der weltweit zu beobachtenden Zunahme des Autoritarismus . Er unterzieht dafür Niccolò Machiavelli s monumentales Werk „ Der Fürst “ aus dem 16. Jahrhundert einer eingehenden Neubetrachtung und -interpretation. Im Mittelpunkt seiner Kritik steht insbesondere Donald Trump , der für Sloterdijk die „Zerstörung der Demokratie von innen“ verkörpert.

In einem Interview mit dem ORF befragt nach seiner aktuellen geistigen Verfassung, antwortete Sloterdijk mit einer für ihn typischen Mischung aus Humor und tiefergründiger Reflexion: „Ein liberaler Skeptiker hat immer Grund, heiter zu sein, weil ihm auch schwierige Umstände ständig Anregungen zum Meditieren und zum Fliegen über der großen Problemlandschaft frei Haus liefern.“ Diese Haltung des liberalen Skeptikers spiegelt sich auch in seinem neuen Buch wider, in dem der 78-jährige Philosoph feststellt, dass sich in der Weltpolitik eine Renaissance der Figur des Fürsten vollzieht. Sloterdijks Essay analysiert historische Vorläufer und beleuchtet eingehend den neuen Typus des Fürsten, wobei er Beispiele von Indiens Premierminister Narendra Modi über Russlands Präsidenten Wladimir Putin bis hin zu Donald Trump heranzieht. Sloterdijk greift auf Machiavellis „Der Fürst“ als zentralen Schlüsseltext zurück, ein Werk, das zu Beginn des 16. Jahrhunderts entstand und als eines der ersten Werke der modernen politischen Philosophie gilt. Machiavelli verfasste dieses Werk in einer Zeit tiefgreifender politischer Instabilität in Italien, als die Region ein Schlachtfeld war und eine Einigung in weiter Ferne lag. Aus dieser Krise heraus entwickelte er einen Leitfaden für den zukünftigen Fürsten, der seine Macht nicht durch Erbschaft, sondern durch eigene Fähigkeiten und Leistungen erwerben sollte. Dabei trennte Machiavelli das Politische von moralischen Erwägungen und betonte, dass das „Nicht-gut-Sein“ – insbesondere die Unaufrichtigkeit – eine essenzielle Kompetenz eines Machthabers darstellt. Sloterdijk interpretiert Machiavelli dahingehend: „Das Schlecht-Sein ist demnach keine bloße natürliche Mitgift, (...) sondern eine Fähigkeit, die geübt und verfeinert sein will.“ In seinem Buch „Der Fürst und seine Erben. Über große Männer im Zeitalter der gewöhnlichen Leute“ (Suhrkamp, 189 Seiten, 22,70 Euro) nutzt Sloterdijk diese Analyse, um aufzuzeigen, dass viele politische Vorgänge einem alten Prinzip folgen, das dem Konzept „Staat“ von Beginn an inhärent ist. Die gegenwärtige Popularität des Autoritären stellt für Sloterdijk einen Skandal dar, insbesondere für diejenigen, „die überzeugt waren, moderne Gesellschaften seien lernende Systeme, die irgendwann aus dem imperialistischen Trotzalter herauswachsen sollten“. Die Erkenntnis, dass die Moderne selbst auf problematischen Fortschrittsillusionen basiert, ist ein zentraler Gedanke in Sloterdijks Werk und prägt auch diesen Text. In einem Interview mit dem ORF verdeutlicht Sloterdijk, dass der momentane Aufwind autoritärer Politik das Ende der „idyllischen Vorstellung, dass auf Könige Kanzler und Präsidenten folgen“, markiert. In seinem Essay nimmt Sloterdijk den ehemaligen US-Präsidenten Trump schonungslos ins Visier: „In der Person von Donald Trump ist ein Beinahe-Analphabet an die Spitze einer Weltmacht gelangt.“ An anderer Stelle heißt es: „Seinen Anlagen nach ist er kein Politiker, eher ein Dealer, am meisten ein Clown, der den Diktator gibt.“ Sloterdijk diagnostiziert eine „Verwilderung auf der politischen Vertikale“ – einen Verfallsprozess in den Machtzentren. Trumps Wahl illustriert, wie fragil Demokratien tatsächlich sind, da sie „a priori zweideutig angelegt: Zur Diktaturverhinderung errichtet, laden sie zugleich zur Diktaturerrichtung ein.“ Sowohl rechtsradikale als auch linksradikale Parteien verstehen es, diese komplexe Beschaffenheit von Demokratien für ihre eigenen, antidemokratischen Ziele zu instrumentalisieren. Dabei wird das Recht auf freie Wahl bewusst vereinfacht dargestellt und letztendlich mit Enthemmung verwechselt, so der Philosoph. Als eine in der Gegenwart besonders relevante Figur hebt Sloterdijk den französischen Kaiser Napoleon III. hervor, der 1848 zum Präsidenten gewählt wurde und sich nach einem Staatsstreich 1852 zum Kaiser ausrufen ließ. Napoleon III. setzte den liberalen Verfassungsstaat außer Kraft und verhöhnte damit die Errungenschaften der Französischen Revolution, die aus Untertanen Bürger gemacht hatte. Ein Interview mit Peter Sloterdijk wird am Montag um 23.00 Uhr in ORF2 in „Kulturmontag“ ausgestrahlt. Eine Langversion des Gesprächs ist im Anschluss an die Sendung auf ORF ON verfügbar. Für Sloterdijk markiert Napoleon III. einen Wendepunkt, da mit ihm eine „Amüsementpolitik“ beginnt, in der nicht mehr Ideen und Programme, sondern Pose und Inszenierung die Macht begründen. Der Schriftsteller Victor Hugo, der in Napoleon III. einen unerbittlichen Kritiker sah, verkörpert in gewisser Weise Sloterdijks Alter Ego im Buch. Hugo betrachtete Napoleon III. als einen Zerstörer von Zivilisation und Fortschritt und bezeichnete ihn als „Zwerg“ und „Nichts“. Alles, was Lüge war, sei mit ihm zur lebendigen Tatsache geworden





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