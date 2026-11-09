Peter Slatnar wirft Stefan Horngacher Manipulation vor

Skispringer-Streit vor dem Weltcup-Start: Peter Slatnar beschuldigt Horngacher, Polish-Star Zyla und Kubacki vom Wechsel abzuhalten, während Stefan Kraft bei Van Deer bleibt.

Wenige Tage vor dem offiziellen Auftakt der Skisprung-Weltcup-Saison in Lillehammer am 20. November hat sich eine heftige Kontroverse um die Ausstattung der Spitzensportler entspannt. Der slowenische Skispringer und Hersteller Peter Slatnar wirft dem ehemaligen ÖSV -Legenden und jetzigen Trainingskoordinator Stefan Horngacher vor, gezielte Einflussnahme auf karriererelevante Entscheidungen anderer Athleten ausgeübt zu haben. Diese Vorwürfe werfen ein Schlaglicht auf die komplexen wirtschaftlichen und sportlichen Hintergründe, die die Materialwahl bei der Weltspitze prägen und teilweise umstritten sind.

Vorwürfe gegen Horngacher

Der Konflikt dreht sich primär um das Verhalten von Stefan Horngacher, der seine Rolle als Trainer bei der polnischen Nationalmannschaft mit der Unterstützung skandinavischer und slowenischer Hersteller ausnutzt. Slatnar macht Horngacher direkt für das Scheitern von Verhandlungen mit zwei polnischen Top-Springern verantwortlich. Laut Slatnar habe Horngacher Piotr Zyla und Dawid Kubacki explizit angewiesen, die Angebote des slowenischen Herstellers zu ignorieren und die dortigen Ski zu vergessen. Diese Anweisung kam trotz bereits durchgeführter Trainingssprünge, bei denen die Athleten die Produkte von Slatnar getestet hatten. Besonders Dawid Kubacki hatte in der Vergangenheit bereits positive Erfahrungen mit dem Material gesammelt, was einen Wechsel zunächst plausibel erscheinen ließ.

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Kubacki und Zyla wählen alternative Hersteller

Trotz der bereits absolvierten Testsprünge und der offensichtlichen sportlichen Eignung der Slatnar-Ski haben sich beide Polen gegen den Wechsel entschieden. Dawid Kubacki hat sich schließlich für Ski des schwedischen Herstellers Fischer entschieden, während auch Piotr Zyla den Weg zu anderen Ausrüstern suchte. Slatnar deutet diese Entwicklungen als das Ergebnis von Manipulationen durch die polnische Mannschaftsführung, angeführt von Horngacher. Der slowenische Hersteller betont, dass die sportliche Leistung der Ski im Training bereits bewiesen war und ein Wechsel sportlich sinnvoll erschienen wäre. Die Entscheidung der Athleten steht somit im direkten Widerspruch zu den bis dahin gewonnenen technischen Erkenntnissen.

Interessantes Engagement von Stefan Kraft

Ein besonders brisantes Kapitel der Auseinandersetzung betrifft den österreichischen Skisprung-Star Stefan Kraft. Der Salzburger testete die Ski von Slatnar im Laufe des Sommers intensiv und zeigte dabei herausragende Ergebnisse. Slatnar versichert, dass Kraft den ganzen Sommer über mit diesen Skiern hervorragend gesprungen sei und in einigen Wettkämpfen der Konkurrenz weit voraus gewesen sei. Die Testergebnisse waren offensichtlich so positiv, dass ein Wechsel für eine Weile in greifbare Nähe gerückt schien. Slatnar hebt hervor, dass die bloße Tatsache der Testung durch einen Weltklassespringer wie Kraft bereits eine enorme Anerkennung für die Qualität des eigenen Produkts darstelle.

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Wirtschaftliche Gründe und Biogena-Deal

Trotz der sportlichen Überlegenheit der Slatnar-Ski hat sich Stefan Kraft am Ende für Ski des Herstellers Van Deer entschieden, die von Biogena produziert werden. Slatnar vermutet hinter dieser Entscheidung vor allem wirtschaftliche Interessen. Er geht davon aus, dass Biogena, der langjährige persönliche Sponsor von Kraft, eine Art Anreizvereinbarung getroffen hat, um den Springer zu dieser spezifischen Materialwahl zu bewegen. Slatnar zeigt sich in diesem Punkt durchaus verständnisvoll gegenüber der Entscheidung des Österreichers. Er akzeptiert, dass Sportler und Sponsoren oft sicherere finanzielle Gewinne priorisieren, anstatt sportliche Risiken einzugehen, auch wenn die Alternative technisch überlegen erscheint.

Ausblick auf die Saison 2024 in Lillehammer

Die sportlichen Auswirkungen dieser Materialentscheidungen werden sich ab dem 20. November im norwegischen Lillehammer konkret zeigen. Dort startet die neue Weltcup-Saison, und Stefan Kraft wird sein neues Material von Van Deer unter Wettkampfbedingungen erproben. Für Peter Slatnar und sein Team bleibt die Enttäuschung über den ausgefallenen Deal mit den polnischen Star-Springern und dem österreichischen Weltmeister spürbar. Dennoch bleibt die Erkenntnis, dass ihre Ski auf höchstem Niveau konkurrenzfähig sind. Die kommende Saison wird nun beweisen, ob die wirtschaftlichen Abwägungen der Athleten auch langfristig zu sportlichen Erfolgen führen oder ob die technischen Vorteile der Slatnar-Ski doch noch zum Tragen kommen.