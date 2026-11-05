Peter Schaider kritisiert Wirtschaftspolitik und Ausbildungsstandards

Peter Schaider warnt vor den Folgen der EU-Regulierung und niedrigen Paketsteuer für den Handel. Der Unternehmer kritisiert zudem die Veränderung der jungen Lehrlingsgeneration.

Der Wiener Unternehmer Peter Schaider übt scharfe Kritik an der aktuellen Wirtschaftspolitik und der sich wandelnden Einstellung zur beruflichen Bildung in Österreich. Schaider, der die Shoppingcenter Auhofcenter und Riverside maßgeblich aufbaute sowie eine erfolgreiche Friseurkette führt, sieht die Rahmenbedingungen für Betriebe durch übermäßige Regulierung und zu langsame politische Entscheidungen stark beeinträchtigt.

Kritik an EU-Bürokratie und Paketsteuer

Peter Schaider argumentiert, dass die aktuelle Regierung zu wenig aktiv in die Wirtschaft eingreife, obwohl die Inflationsraten gigantisch seien. Er bemängelt, dass politische Entscheidungen im Vergleich zur wirtschaftlichen Realität viel zu langsam getroffen würden. Seine Frustration gilt insbesondere der europäischen Bürokratie, die er als einen Verein beschreibt, dessen kalkulatorische Auswirkungen nicht mehr abschätzbar seien. Während früher einfache Ausfülllisten genügten, müssten Betreiber heute zehn verschiedene Formulare bearbeiten, was den administrativen Aufwand massiv erhöht.

Veränderung der Lehrlingsgeneration

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Ein weiterer Schwerpunkt seiner Kritik liegt in der Ausbildung der neuen Generation von Lehrlingen. Peter Schaider blickt auf eine vierzigjährige Laufbahn zurück, in der er insgesamt 2.500 Lehrlinge ausgebildet hat. Auf diese langjährige Erfahrung ist er sehr stolz. Doch die Quote der Absolventen, die die Lehre erfolgreich abschließen und im Beruf bleiben, ist im Vergleich zu früheren Zeiten drastisch gesunken. Laut seinen Angaben bleiben heutzutage nur noch 20 bis 25 von 100 Lehrlingen in der Branche erhalten.

Der Wandel in der Einstellung zu Arbeit und Disziplin ist für den Unternehmer schockierend. Früher begannen die Ausbildungen damit, Lehrlingen das Waschen der Haare beizubringen. Heute sei es bereits eine große Herausforderung, ihnen beizubringen, wie man sich korrekt grüßt, jemandem die Hand reicht und beim Sprechen in die Augen schaut. Diese grundlegenden sozialen Kompetenzen fehlen vielen jungen Menschen, bevor sie überhaupt mit der fachlichen Ausbildung beginnen.

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Unkonventionelle Wünsche und mangelnde Härte

Peter Schaider schildert extreme Beispiele für die Erwartungen der heutigen Bewerber. So habe ein Friseur-Lehrling verlangt, zwei Tage Home Office zu machen. Diese Idee sei für ihn unvorstellbar und zeige, dass einige junge Menschen nicht mehr realitätsnah dächten. Ein weiterer Lehrling forderte eine Teilzeitausbildung. Peter Schaider bewertet diese Forderungen als Zeichen dafür, dass die Leute nicht mehr die notwendige Härte und Flexibilität mitbringen, die für den Erfolg im Handwerk und im Servicebereich erforderlich sind.

Im Gegensatz zu den heutigen Ansprüchen betont Schaider seine eigene Arbeitsmoral. Er回忆t an Zeiten, in denen er hart arbeitete und schlaue Nächte verbrachte, ohne dass es interessiert hätte, ob er 40, 60 oder 80 Stunden pro Woche tätig war. Diese mentale Einstellung sei in der heutigen Generation weitgehend verloren gegangen. Für Peter Schaider ist dies ein wesentlicher Faktor dafür, warum die Ausbildungszahlen und die Verweildauer der Lehrlinge in Unternehmen wie dem Auhofcenter oder der Friseurkette so stark rückläufig sind. Die Kombination aus staatlicher Untätigkeit und einem schwindenden Arbeits ethic stellt für ihn eine existenzielle Bedrohung für den Mittelstand dar.