ÖGK-Obmann Peter McDonald legt Plan für Eigenanteile bei Arztbesuchen vor. Gesundheitsministerin Korinna Schumann und andere Parteien lehnen das Modell ab.

Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und Peter McDonald haben mit einem umstrittenen Finanzkonzept für das Gesundheitssystem auf sich aufmerksam gemacht. Der Obmann der Österreichische Gesundheitskasse plante, Einführung von Selbstbehalte n bei medizinischen Konsultationen voranzutreiben. Dieses System sollte Patientenanteile an den Kosten etablieren, um unnötige Arztbesuche zu reduzieren und das Kassensystem zu entlasten. Die Idee wurde jedoch früh öffentlich und traf auf massiven politischen Widerstand.

McDonalds Modell zur Kostenkontrolle und Patientenlenkung

Das Kernstück des Vorschlags von Peter McDonald sah vor, dass Versicherte an niedergelassenen Hausärzten, Zahnärzten, Kinderfachärzten und Gynäkologen einen Selbstbehalt zahlen müssen. Für die 7,6 Millionen ÖGK-Versicherten, was rund 82 Prozent der Bevölkerung entspricht, sollte dieser Betrag bei 7,55 Euro liegen. Dieser Satz entspricht der aktuellen Rezeptgebühr und zielt darauf ab, eine spürbare, aber nicht ausschließende Hürde zu schaffen. Bei Fachärzten sollte sich dieser Betrag verdoppeln, während in Spitalsambulanzen noch höhere Eigenanteile fällig werden sollten.

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McDonald argumentiert, dass dieses Modell zusätzliche Einnahmen generieren und gleichzeitig die Patientenströme besser lenken kann. Ziel ist es, nicht notwendige Besuche zu minimieren, ohne das solidarische Gesundheitssystem zu gefährden. Das Konzept enthält zudem einkommensabhängige Obergrenzen und Deckelungen, um soziale Härtefälle zu vermeiden. Diese Schutzmechanismen sollen verhindern, dass einkommensschwache Patienten aufgrund der Kosten auf wichtige medizinische Untersuchungen verzichten.

Politische Ablehnung durch SPD-Parteispitze und Opposition

Trotz der detaillierten Planung stieß der Entwurf von Peter McDonald auf einhellige Ablehnung seitens der politischen Konkurrenten. Gesundheitsministerin Korinna Schumann von der SPÖ lehnte die Idee der Selbstbehalte kategorisch ab. Auch Andreas Huss als Obmann der ÖGK für die Arbeitnehmervertretung, sowie die politischen Parteien Neos, Grüne und FPÖ, stimmten dem Vorschlag nicht zu. Lediglich die ÖVP zeigte sich offen für diese Art der Kostenbeteiligung.

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Durch diese breite Ablehnung ist das Konzept von Peter McDonald faktisch gescheitert, noch bevor es offiziell beschlossen werden konnte. McDonald zog daraus die Konsequenz, dass vertrauliche Dokumente in Zukunft noch strenger geheim gehalten werden müssen. Der vorzeitige Leak des Entwurfs habe verhindert, dass eine ernsthafte Debatte über die Machbarkeit stattfinden konnte. Für ihn war dies eine bittere Erfahrung im Umgang mit politischen Sensibilitäten.

Praktische Umsetzung und Risiken bei SVS und BVAEB

Dennoch bleibt die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Selbstbehalten bestehen, da sie bei anderen Institutionen bereits Praxis sind. Die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) und die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) erheben seit jeher Eigenanteile. Unter bestimmten Bedingungen können diese Beiträge dazu beitragen, das Gesundheitssystem effizienter zu nutzen, ohne die Qualität der medizinischen Versorgung zu beeinträchtigen. Die zentrale Herausforderung liegt darin, sicherzustellen, dass diese Abgaben nicht zu einer finanziellen Überlastung führen.

Kritisch ist zu vermeiden, dass Patienten mit geringem Einkommen auf notwendige Arztbesuche verzichten, wodurch sich Erkrankungen im fortgeschrittenen Stadium äußern. Dies würde den Gesundheitszustand der Betroffenen verschlechtern und dem System durch aufwendigere Behandlungen höhere Kosten verursachen. Zudem darf das System nicht dazu führen, dass Patienten in überlastete Spitalsambulanzen ausweichen. McDonalds Modell adressiert dieses Risiko, indem es auch für Spitalsambulanzen hohe Selbstbehalte vorsieht.

Vorschläge zur Entlastung chronisch Kranker und Fachärzte

Um chronisch Kranke zu entlasten, die regelmäßige Konsultationen benötigen, schlägt das Modell eine Deckelung der Eigenanteile vor. Beispielsweise könnte der Selbstbehalt ab der dritten Konsultation pro Fach und Quartal wegfallen. Dies soll verhindern, dass regelmäßige Behandlungen zur finanziellen Belastung werden. Eine weitere Maßnahme betrifft vermeidbare Mehrfachkonsultationen, wo ein Selbstbehalt ab dem zweiten Arztbesuch pro Fach und Quartal greifen könnte.

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Diese Regelung gilt jedoch nur in Fällen ohne ärztliche Überweisung. Ziel ist es, Patienten davon abzuhalten, denselben Befund bei mehreren Ärzten zu prüfen, ohne medizinische Notwendigkeit. Sollte dies dennoch geschehen, fallen moderate, aber spürbare Kosten an. Bei Facharztbesuchen ohne Überweisung könnte bereits der erste Termin mit einem Eigenanteil belastet werden, um die Primärversorgung durch Hausärzte zu stärken und die Patientenlenkung effektiv umzusetzen.