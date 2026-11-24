Ungarns Ministerpräsident Peter Magyar unternimmt den ersten Besuch eines Regierungschefs seit 2015 in die Ukraine. Er verurteilt Russland als Aggressor.

Ungarns Ministerpräsident Peter Magyar hat am Dienstag seine Reise in die Ukraine angetreten, die einen historischen Meilenstein in den bilateralen Beziehungen darstellt. Es handelt sich um den ersten Besuch eines ungarischen Regierungschefs in der Ukraine seit dem Jahr 2015. Mit diesem Schritt markiert Magyar deutlich den Beginn einer neuen diplomatischen Ausrichtung und distanziert sich von der bisherigen Linie seiner Vorgänger. Er identifiziert Russland klar als den Hauptaggressor im andauernden Krieg, während er gleichzeitig den Fokus auf eine Normalisierung der Beziehungen zur ukrainischen Hauptstadt Kiew legt.

Diplomatische Mission nach Transkarpatien

Magyar teilte am Montag mit, dass er gezielt in die westukrainische Region Transkarpatien reist, um dort persönliche Gespräche zu führen. Das geplante Treffen steht in enger Verbindung mit dem ukrainischen Präsidenten, mit dem er über die Zukunft der Zusammenarbeit sprechen wird. Begleitet wird der ungarische Premierminister von der Außenministerin Anita Orban, die ausdrücklich nicht mit dem früheren Premier Viktor Orban verwandt ist. Diese Reise unterstreicht die Bereitschaft Budapests, direkte Kanäle zu Kiew wieder zu aktivieren und Vertrauen in der Region aufzubauen.

Also read Teuflischer Besuch! Marchtrenk wird zur Gruselzone

Kritik an der Vorgängerregierung von Orbán

Im ungarischen Parlament übte Magyar scharfe Kritik an den politischen Versäumnissen der vergangenen Jahre. Er nannte es ein "Verbrechen", dass die Region Transkarpatien seit 2015 von keinem ungarischen Regierungschef mehr besucht wurde. Diese harsche Bewertung dient dazu, die eigene Politik als notwendigen Bruch mit der Vergangenheit darzustellen. Magyar betonte, dass sein Kabinett die Unterstützung für die in Transkarpatien lebende ungarische Minderheit an erste Stelle setzen wird. Diese Positionierung zielt darauf ab, ethnische Bindungen zu stärken, ohne dabei die Beziehungen zum ukrainischen Staat zu belasten.

Sicherheitslage nach Drohnenangriff auf Mukatschewo

Die Reise findet in einem angespannten sicherheitspolitischen Kontext statt, da vergangene Woche eine russische Drohne die Stadt Mukatschewo traf. Der Einschlag ereignete sich in der unmittelbaren Nähe des dortigen Bahnhofs und verdeutlicht die Gefahr, der die Zivilbevölkerung und kritische Infrastruktur ausgesetzt sind. Als unmittelbare Reaktion auf diesen Angriff hat Ungarn den Zugverkehr in die Ukraine vorübergehend eingeschränkt. Diese Maßnahme dient dem Schutz der Reisenden und signalisiert die Dringlichkeit der aktuellen Sicherheitslage in der Grenzregion.

Advertisement

Doppelte Solidarität mit Ungarn und Ukraine

Ministerpräsident Peter Magyar versicherte in seinen Statements einer klaren Haltung gegenüber der internationalen Gemeinschaft und Moskau. Er erklärte, dass die große Mehrheit der ungarischen Bevölkerung, einschließlich seiner Regierung, an der Seite der ungarischen Landsleute in Transkarpatien steht. Gleichzeitig betonte er die uneingeschränkte Solidarität mit dem angegriffenen ukrainischen Volk. Magyar machte deutlich, dass diese doppelte Verbundenheit auch dann Bestand hat, wenn sie in Moskau auf Ablehnung stößt. Diese klare Sprache trennt die ethnische Identität der Minderheit von der geopolitischen Aggression Russlands.

Geopolitischer Wandel unter Vermeidung alter Konflikte

Unter dem Amtsvorgänger Viktor Orbán, der international oft als Verbündeter Russlands wahrgenommen wurde, waren die Beziehungen zwischen Kiew und Budapest schwer belastet. Die Spannungen konzentrierten sich insbesondere auf die Rechte der ungarischen Minderheit in der Ukraine. Magyars Besuch markiert nun das Ende dieser Ära der Konfrontation. Die neue Regierung setzt darauf, diese Streitigkeiten durch direkte Diplomatie und Anerkennung der ukrainischen Souveränität zu lösen, während sie gleichzeitig die kulturellen und sozialen Interessen der ungarischen Gemeinschaft in Transkarpatien wahrt.