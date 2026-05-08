Péter Magyar's Austrian Chance

Der Amtsantritt von Péter Magyar eröffnet nicht nur für Ungarn, sondern auch für Österreich eine Chance für einen Neuanfang. Die Republik sollte die Gelegenheit nutzen, eine breite mitteleuropäische Allianz in der EU auf die Beine zu stellen.

Péter Magyar hat Sinn für Symbolik. Bei der Angelobung des neuen ungarischen Ministerpräsidenten soll am Samstag neben der Nationalhymne auch Beethovens "Ode an die Freude" erklingen. Und das ungarische Parlament hisst zum ersten Mal seit langer Zeit wieder die Europafahne. Der Nachfolger von Viktor Orbán beschwört seinen Amtsantritt als "Feiertag des Systemwechsels".

Ungarn kehrt nach 16 Renegaten-Jahren am Rand wieder in die Mitte der europäischen Familie zurück. Magyar will das illiberale, pro-russische und korrupte Herrschaftsgebäude seines Vorgängers abreißen. Die ungarischen Wähler haben ihm dafür mit einer Zweidrittelmehrheit ein starkes Mandat verliehen. Sie erwarten, dass die Ära der schamlosen Bereicherung der Eliten vorbei ist.

Vor allem aber hoffen sie auf einen Wirtschaftsaufschwung. Nach dem Zauber des Anfangs wird sich Magyar bald an Resultaten messen lassen müssen. Finanziell schaut er in einen Abgrund. Die Staatskassen sind leer geräumt.

Das Budgetdefizit könnte sich heuer auf mehr als sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts belaufen. Magyar braucht Milliarden, die die EU wegen Orbáns Rechtsverstößen auf Eis gelegt hat, wie einen Bissen Brot – und ist allein deshalb pro-europäisch gepolt. Doch in Budapest wird es auch mehr Kontinuität geben, als viele denken. Innenpolitisch bleibt der einstige Parteigänger Orbáns auf konservativem Kurs.

Er ist ein Patriot, der bei jeder Gelegenheit die Nationalflagge schwenkt und den Beschützer ungarischer Minderheiten im Ausland gibt. Das kann noch zu Reibereien mit Nachbarn führen. Die Slowaken sind bereits irritiert. Zugleich will Magyar die Nachbarschaftsbeziehungen stärken.

Seine ersten Reisen führen ihn nach Warschau und Wien. Sein erklärtes Ziel ist es, die Visegrád-Gruppe (Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei) zu stärken und vielleicht sogar mit dem Slavkov-Format zu fusionieren, in dem Österreich, die Slowakei und Tschechien zusammenarbeiten. Für Österreich liegt in der Zeitenwende in Budapest eine Chance, sich neu aufzustellen und den Wildwuchs an Kooperationsforen zu bereinigen.

Denn außer Visegrád und Slavkov gibt es ja auch noch die Central Five, in der sich die Republik mit der Slowakei, Ungarn, Tschechien und Slowenien abstimmt. Diese Flexibilität mag Vorteile haben, mindert aber die Schlagkraft. In Binnenmarkt-Fragen hat der Nettozahler Österreich nach wie vor oft andere Interessen als Länder, die sich früher hinter dem Eisernen Vorhang befunden und noch Aufholbedarf haben. Doch die Konvergenz schreitet voran.

Polen etwa hat seit Jahren weitaus bessere Wachstumszahlen als ältere EU-Mitglieder. Die Verantwortlichen in Wien sollten vorausblicken. Österreich braucht auf lange Sicht Verbündete in der EU. Die Republik sollte sich noch stärker als bisher mit mitteleuropäischen Staaten zusammentun.

Schon jetzt ist Österreich wirtschaftlich, kulturell und mental eng mit ihnen verflochten. Es tickt ähnlich konservativ. Anders als vor 25 Jahren verschreckt das Habsburg-Gespenst niemanden mehr. Wer sollte heute noch Angst haben, von Wien dominiert zu werden?

Mittlerweile stellt sich eher die Frage, warum eine Mittelmacht wie Polen ausgerechnet jetzt Österreich noch hereinholen sollte





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