Péter Magyar fordert Unabhängigkeit für öffentlich-rechtlichen Rundfunk – MTI-Mitarbeiter rebellieren

Nach seinem Wahlsieg äußert sich Péter Magyar im staatlichen Rundfunk kritisch über dessen Berichterstattung und fordert eine sofortige Wiederherstellung der Pressefreiheit. Parallel dazu fordert eine Mehrheit der Mitarbeiter der Ungarischen Nachrichtenagentur MTI die Rückgewinnung journalistischer Autonomie.

Nur drei Tage nach dem deutlichen Sieg seiner Partei TISZA bei den ungarischen Parlamentswahlen trat Péter Magyar am Mittwochmorgen erstmals seit langer Zeit wieder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen auf. Sein Besuch markierte einen entscheidenden Moment, da er seine Absicht bekräftigte, die Nachrichtensendungen der staatlichen Medien einzustellen, bis eine unabhängige Berichterstattung und die vollständige Wiederherstellung der Pressefreiheit gewährleistet seien.

Inmitten angespannter und konfrontativer Interviews mit Kossuth Rádió und dem TV-Sender M1 bezeichnete Magyar den Auftritt als seinen ersten in diesen sogenannten „Propagandamedien“ seit anderthalb Jahren. Er zitierte dabei eine bekannte Aussage aus der Zeit des Volksaufstandes von 1956, wonach die Öffentlich-Rechtlichen unter der Regierung des scheidenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán „von morgens bis abends nur gelogen“ hätten. Magyar nutzte die Gelegenheit, um den langjährigen Regierungschef Orbán scharf zu kritisieren und ihm vorzuwerfen, Ungarn „verkommen lassen“ zu haben. Seiner Ansicht nach ist Ungarn unter Orbán zum korruptesten und ärmsten Land innerhalb der Europäischen Union geworden. Ein weiterer Kritikpunkt war Orbáns Scheitern, die aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit eingefrorenen EU-Gelder in Höhe von 17 Milliarden Euro für Ungarn freizugeben. Magyar hatte im Wahlkampf versprochen, diese Gelder zurückzuholen und gab an, bereits Gespräche mit der Europäischen Kommission geführt zu haben. Ungarn werde bestimmte Bedingungen erfüllen müssen, darunter den Beitritt zur Europäischen Staatsanwaltschaft, die Einrichtung von Korruptionsbekämpfungsinstitutionen, die Rückführung des nationalen Vermögens und die Stärkung der akademischen Freiheit. Er betonte jedoch, dass man sich nur auf Bedingungen einlassen werde, die für die Ungarn von Vorteil seien. Darüber hinaus versprach Magyar, die Interessen Ungarns sowohl in Brüssel und Straßburg als auch in Moskau und Washington zu vertreten. Er erklärte, dass seine Regierung jeden Ungarn repräsentieren und alle positiven Initiativen der Vorgängerregierung von Orbáns Fidesz fortführen werde. Ein zentrales Anliegen sei die Wiederbelebung der Wirtschaft und die Gewährleistung der Energiesicherheit, wofür die Druschba-Pipeline, die russisches Erdöl nach Ungarn liefert, von entscheidender Bedeutung sei. Die Pipeline ist derzeit unterbrochen, und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte kürzlich deren baldige Reparatur angekündigt. Diese Unterbrechung hatte Orbán dazu veranlasst, einen Kredit der EU an die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro zu blockieren. Die Spannungen im ungarischen Medienwesen scheinen sich weiter zuzuspitzen. Das Onlineportal „Hvg.hu“ berichtet unterdessen von einer regelrechten „Meuterei“ innerhalb der Mitarbeiter der Ungarischen Nachrichtenagentur MTI. In einem internen Rundschreiben forderte eine Mehrheit von über 90 Mitarbeitern die Geschäftsleitung auf, umgehend einen unabhängigen, unparteiischen und fachlich fundierten Nachrichtendienst wiederherzustellen. Zudem verlangten sie die Abschaffung der Aufsichtskompetenz des Nachrichtenchefs Zsolt Németh und die Wiederherstellung der redaktionellen Autonomie. Die Mitarbeiter möchten selbst entscheiden können, über welche Ereignisse sie berichten. Weiterhin wurde gefordert, dass Nachrichten vor der Veröffentlichung nicht mehr einer „Überprüfung“ unterzogen werden dürfen. Während einer Mitarbeiterversammlung wurde zudem scharfe Kritik an Németh geübt. Ihm wird vorgeworfen, dass unter seiner Leitung die Aufnahmen der Interviews mit Péter Magyar am Mittwoch zensiert worden seien. Diese Forderungen deuten auf eine tiefgreifende Unzufriedenheit mit der aktuellen journalistischen Praxis innerhalb der Nachrichtenagentur hin und stellen eine direkte Herausforderung für die etablierte Medienkontrolle dar. Unter der 16-jährigen Herrschaft von Ex-Premier Viktor Orbán hat sich die ungarische Medienlandschaft dramatisch verändert. Zahlreiche unabhängige Medien wurden zur Schließung gezwungen oder von Orbán-nahen Oligarchen übernommen und zu Sprachrohren der Regierungspartei Fidesz umfunktioniert. Laut Schätzungen der Organisation Reporter ohne Grenzen werden inzwischen 80 Prozent der ungarischen Medien von ihm loyalen Oligarchen kontrolliert, die im Gegenzug fast die gesamten staatlichen Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit erhalten. Eine Studie des liberalen Rubikon-Instituts aus dem vergangenen Jahr belegte die einseitige Berichterstattung: Orbán wurde in den Hauptnachrichtensendungen des wichtigsten öffentlichen TV-Senders zu 95 Prozent positiv dargestellt, während der Wahlsieger Magyar im gleichen Zeitraum zu 96 Prozent in einem negativen Kontext erwähnt wurde. Diese Zahlen verdeutlichen das Ausmaß der staatlichen Einflussnahme auf die Informationsvermittlung und die erheblichen Defizite in Bezug auf eine ausgewogene und unabhängige Berichterstattung, die nun durch die Forderungen von Péter Magyar und den MTI-Mitarbeitern herausgefordert werden





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