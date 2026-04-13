Peter Magyar drängt auf raschen politischen Wandel nach Wahlsieg in Ungarn

Nach dem deutlichen Wahlerfolg der konservativen TISZA-Partei in Ungarn unter Führung von Peter Magyar, fordert dieser einen zügigen politischen Übergang und kündigt weitreichende Reformen an. Der Wahlsieg beendet die lange Ära von Viktor Orbans FIDESZ-Partei.

Nach dem triumphalen Wahlsieg seiner Partei TISZA bei den Parlamentswahlen in Ungarn am Sonntag drängt der Parteivorsitzende Peter Magyar auf eine rasche politische Neuordnung. Magyar appellierte am Montag an Staatspräsident Tamas Sulyok, das Parlament unverzüglich einzuberufen, da "keine Zeit zu verlieren" sei. Das endgültige Wahlergebnis wird spätestens am 4. Mai erwartet.

Magyar deutete bei einer Pressekonferenz an, dass die Auszählung der im Ausland abgegebenen Stimmen die Anzahl der von seiner Partei errungenen Parlamentssitze weiter erhöhen könnte. Nach der Auszählung von 99 Prozent der Stimmen sicherte sich TISZA eine überwältigende Mehrheit im Parlament, die eine Zweidrittelmehrheit darstellt. Damit endet die Ära des seit 16 Jahren ununterbrochen regierenden rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und seiner Partei FIDESZ. Magyar sprach von einem "beispiellosen Mandat", das seine Partei erhalten habe. Diese überwältigende Unterstützung durch die Wähler werde es TISZA ermöglichen, ehrgeizige Programme und weitreichende Reformen zu initiieren und umzusetzen. "Das ungarische Volk hat sich nicht für einen bloßen Regierungswechsel entschieden, sondern für einen vollständigen Systemwechsel", betonte Magyar. Staatspräsident Sulyok, der in enger Verbindung zu Orban steht, hat gemäß der Verfassung 30 Tage Zeit, um das neu gewählte Parlament einzuberufen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die amtierende Regierung unter Orban die Amtsgeschäfte weiterhin führen. Sulyoks Amtszeit als Staatsoberhaupt erstreckt sich bis ins Jahr 2030. Während der Pressekonferenz äußerte sich Magyar erfreut über die Anerkennung seines Wahlsieges durch Russland und China. Er bedankte sich für die Respektierung der Entscheidung des ungarischen Volkes und die Bereitschaft zur pragmatischen Zusammenarbeit. Darüber hinaus versicherte der 45-jährige Magyar der Europäischen Union, dass Ungarn unter seiner Führung ein konstruktiver Partner sein werde. Er zeigte sich bereit, sich aktiv an Kompromissfindungen innerhalb der EU zu beteiligen und unterstrich sein Bestreben nach einer starken Stimme Europas. Zu den ersten vorrangigen Maßnahmen der neuen Regierung unter Magyar gehören die Bekämpfung von Korruption und die Änderung der Verfassung mit dem Ziel, die Amtszeit eines Ministerpräsidenten auf maximal zwei Perioden zu begrenzen. Zusätzlich soll die Gewaltenteilung wiederhergestellt und gestärkt werden. Nach der Auszählung von nahezu allen Stimmen entfallen 138 Parlamentssitze auf TISZA, während FIDESZ 55 Sitze erhält. Die rechtsradikale Partei Mi Hazank konnte sechs Mandate gewinnen. Orban räumte am Sonntagabend seine Niederlage ein und bezeichnete das Wahlergebnis als "schmerzhaft, aber eindeutig". Er erkannte an, dass seiner Partei "nicht die Verantwortung und die Möglichkeit zum Regieren anvertraut wurde" und gratulierte Magyar zum Wahlerfolg. Orban kündigte an, dass seine Partei auch in der Opposition "der Heimat dienen" werde. Während seiner Regierungszeit seit 2010 hatte Orban Ungarn auf einen Konfrontationskurs mit der Europäischen Union gesteuert und sich mit Russland sowie der US-Regierung unter Präsident Donald Trump verbündet. Innerhalb der EU blockierte Orban regelmäßig wichtige Hilfspakete für die von Russland angegriffene Ukraine, was in vielen EU-Ländern zu erheblicher Kritik führte. Viele EU-Vertreter hoffen nun auf ein Ende dieser Blockadehaltung, die zuletzt beispielsweise die Auszahlung eines Hilfspakets für die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro verzögert hatte. Peter Magyar, der im Alter von 45 Jahren selbst früher als FIDESZ-Abgeordneter tätig war und bis 2023 mit der ehemaligen Justizministerin Judit Varga verheiratet war, begann seinen politischen Aufstieg im Februar 2024 mit einem regierungskritischen Interview. Mit seiner Partei TISZA, deren Name dem ungarischen Namen des Flusses Theiß entspricht, errang Magyar bei der EU-Wahl 2024 aus dem Stand heraus sieben Mandate. TISZA ist Mitglied der Europäischen Volkspartei (EVP), zu der auch die österreichische ÖVP gehört





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