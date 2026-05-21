Peter Magyar besucht Polen: Parallelen zwischen Tusk und Magyar

Peter Magyar, neuer ungarischer Premierminister, nahm seinen ersten Auslandsbesuch in Polen an. Während der Reise hatte er Gespräche mit Donald Tusk, dem polnischen Premierminister, und mit Lech Walesa, dem Gründern von Solidarity und Friedensnobelpreisträger, sowie mit Karol Nawrocki, dem polnischen Präsidenten.

Zuerst traf er den polnischen Premier Donald Tusk sowie Polen s Präsident Karol Nawrocki in Warschau, dann ging es weiter nach Danzig für ein Gespräch mit Solidarnosc -Gründer und Friedensnobelpreisträger Lech Walesa.

Sein erster Auslandsbesuch als neuer ungarischer Premierminister absolvierte Peter Magyar am Dienstag und Mittwoch in Polen. Zwischen Tusk und Magyar gibt es Parallelen. Beiden bürgerlichen Politikern war es gelungen, in ihren jeweiligen Ländern rechtspopulistische und in der EU als Blockierer auftretende Regierungen abzulösen. Donald Tusk beendete 2023 die Regierungszeit der polnischen Rechtspopulisten PiS, Magyar heuer im April die 16-jährige Amtszeit Viktor Orbans in Ungarn.

Das Verhältnis zwischen Polen und Orbans Ungarn war angespannt. Im Vorjahr beispielsweise gewährte Orban dem früheren polnischen Justizminister Zbigniew Ziobro Asyl, nachdem in Polen Korruptionsermittlungen gegen ihn begonnen hatten. Mittlerweile ist Ziobro in die USA geflohen, nachdem Magyar erklärte, Ungarn werde den Ex-PiS-Politiker nicht mehr länger schützen. Aufbruchstimmung, wie sie derzeit in Ungarn herrscht, könnte Tusk in Polen gebrauchen.

Mit der Wahl des PiS-nahen Präsidenten Nawrocki hat Tusks Regierung 2025 einen Rückschlag erlitten. So kommt Tusk mit vielen Reformen nicht voran, da Nawrocki blockiert. Nach Polen steht heute bereits Österreich auf Magyars Besuchsprogramm





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polen Donald Tusk Peter Magyar Solidarnosc Europa Rechtspopulisten Ahmerfürer Eigeninitiativ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Planungschaos: Péter Magyar kürzt seinen Besuch in Österreich abDer neue ungarische Premier sagt kurzfristig seine Teilnahme beim Europaforum Wachau ab. Wegen dringender Regierungsgeschäfte in Budapest wird er Wien am Donnerstag nach wenigen Stunden wieder...

Read more »

Péter Magyar veröffentlicht Dokumente zu ungarischem...Neue Dokumente enthüllen, dass das Justizministerium keine Begnadigung für Endre K., den Unterstützer eines Missbrauchstäters, empfohlen hatte, Ex-Staatspräsidentin Katalin Novák diese Vorlage...

Read more »

Magyars Mitteleuropatour: Ungarns neuer Premier preist in Warschau...Péter Magyar sieht im Machtwechsel in Polen vor drei Jahren ein Vorbild. Am Donnerstag stellt er sich in Wien vor.

Read more »

Magyar auf Auslandsreise: „Die Ukraine ist Opfer“Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar hat die Ukraine als „Opfer“ bezeichnet, das das Recht habe, sich zu verteidigen. Das Land brauche eine ...

Read more »