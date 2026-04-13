Péter Magyar besiegt Orbán: Analyse der politischen Umwälzungen in Ungarn

Experte Péter Techet analysiert die Gründe für den Wahlsieg Péter Magyars in Ungarn, beleuchtet die politische Strategie des „Gegenpopulismus“ und gibt einen Ausblick auf die Zukunft von Orbán und der ungarischen Politik.

Experte Péter Techet analysiert die politische Situation in Ungarn nach den Wahlen und beleuchtet, wie Péter Magyar durch eine Art „ Gegenpopulismus “ Orbán besiegen konnte. Techet erläutert, warum Magyar voraussichtlich „relativ autoritär“ regieren wird und welche Perspektiven sich für Orbán und seine Anhänger ergeben könnten. In einem Gespräch mit Die Presse wird zunächst die überraschende Niederlage Orbáns thematisiert.

Trotz der als „frei, aber nicht fair“ eingestuften Wahlen triumphierte Magyar. Techet stellt fest, dass Orbán eine bedeutende Niederlage erlitten hat, und spekuliert, dass Orbáns Akzeptanz der Wahlergebnisse, im Gegensatz zu Donald Trump, strategisch klug war. Es wird spekuliert, ob Orbán im alten Parlament versuchen könnte, die Verfassung zu ändern, um Magyars Spielraum einzuschränken. Die Wahrscheinlichkeit wird als gering eingeschätzt, da dies eine Verfassungskrise auslösen könnte. Des Weiteren wird die kurz- und langfristige Zukunft Orbáns und der Fidesz-Partei beleuchtet. Es wird erwartet, dass Orbán die Rolle des Oppositionsführers einnehmen wird. Ein möglicher Zerfall der Fidesz-Partei wird in Betracht gezogen, sollte die Partei weiterhin an Zustimmung verlieren oder Magyar Strafverfahren gegen Orbán einleiten. Die Erwartungen der Wähler Magyars, insbesondere hinsichtlich der Aufarbeitung von Orbáns Umfeld, werden diskutiert. Techet erwähnt die potenziellen Auswirkungen auf staatlich finanzierte Organisationen und den Rundfunk sowie die Notwendigkeit von Reformen. Ein wichtiger Aspekt ist die Strategie Magyars, die ländliche Bevölkerung zu erreichen, die bisher von der Politik entfremdet war. Magyar nutzte zahlreiche politische Versammlungen in Gegenden, in denen es zuvor kaum oppositionelle Aktivitäten gab, und führte einen fast ununterbrochenen Wahlkampf. Techet betont, dass der Erfolg Magyars ein Beispiel dafür ist, wie sich Populismus in einem illiberalen Umfeld mit einer Form des Gegenpopulismus bekämpfen lässt, indem man Alltagsprobleme anspricht und eine breite Koalition aufbaut. Die Frage der zukünftigen Regierungsform Magyars wird erörtert. Seine Partei, die Tisza-Partei, wird als autoritär strukturiert beschrieben, mit einem kleinen Kreis von Vertrauten. Techet erwartet, dass Magyar die politische Führung relativ autoritär ausüben wird, ähnlich wie Orbán, da er in diesem System sozialisiert wurde. Die Heterogenität der Wählerschaft Magyars wird hervorgehoben, mit unterschiedlichen politischen Ausrichtungen. Die Bedeutung der Rückholung eingefrorener EU-Gelder und die damit verbundene Notwendigkeit von Rechtsstaatsreformen und einer Versöhnung mit Brüssel werden hervorgehoben. Abschließend wird festgestellt, dass Magyar durch seine Zweidrittelmehrheit in der Lage ist, weitreichende politische Veränderungen vorzunehmen, auch wenn wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen schwieriger zu bewerkstelligen sind





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